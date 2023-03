"ŠTO SI PUSTILA DA TE LJUBIM U KREVETU?!" Zvezdan i Ana razmenjivali nežnosti, haos u Zadruzi - OVO JE SVIMA PROMAKLO!

Zvezdan Slavnić raskrinkao bivšu, pa otkrio da joj se jedne večeri "uvukao" u krevet.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nova svađa Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića podigla je sve na noge, naročito kada je on otkrio detalje njihovog odnosa koji su promakli javnosti.

Nakon niza razmenjenih ružnih reči u Zadruzi, Slavnić se izlanuo i pred svima ispričao da se jedne večeri bivšoj "uvukao" u krevet. On je otkrio da se između njih desio poljubac u izolaciji, što ni Ana nije demantovala. "Što nećeš da budeš normalna, što si kreten toliki?", rekao je Zvezdan.

"Normalna sam, nikad normalnija", rekla je Ana.

"Rekla si da si došla da pobediš strah prema meni, meni je to nenormalno. Rekla si da si došla da me spasiš. Što si me pustila u krevet i pustila da te ljubim u obraz?", rekao je Zvezdan.

"To je bio trenutak nedostajanja i sto hiljada emocija", rekla je Ana.