SKANDAL MAJSTOR U SVIM SEZONAMA, A HILJADE EURA PLJUŠTE! Otkriveno koliko Maja Marinković mjesečno zarađuje u Zadruzi

Maja Marinković se ponaša skandalozno, ima intimne odnose, tuče se i ne bira sredstva, mijenja momke, a za to je debelo plaćena!

Maja Marinković je i ove godine jedna od glavnih učesnica Zadruge, a u šestu sezonu ušla je samo nekoliko dana nakon ljubavnog skandala s Pecom Raspopovićem, mužem njene nekadašnje najbolje drugarice Aleksandre Subotić.

Dugo je pregovarala s produkcijom i na kraju potpisala ugovor, a tokom prethodnih sezona pokazala se kao skandal majstor, pa i postala jedna od najplaćenijih rijaliti učesnica. Njen otac Radomir Taki Marinković i te kako je aktivan po pitanju svoje mezimice, pa se redovno oglašava i sada nudi novac onome ko je razdvoji od Filipa Cara, a otkrio je da za samo mjesec dana Maja zaradi čak 15.000 eura.

Taki se jednom prilikom "izlanuo", budući da je strogo zabranjeno otkrivanje honorara u javnosti, nakon fizičkog obračuna Maje s Miliom, kada je bila kažnjena mjesečnim honorarom.

"Ma, to nije ljubav, svima je to jasno. Smanjio sam gledanje... To je zatvoren prostor, ko zna šta je njima u glavi. Ne mogu da utičem na to. Vidio sam i nemili događaj sa Milicom, ne treba to da radi. Ali to je ona, nikada se ne zna kada će da ekspolodira. Bacila je 15.000 eura u vodu", izjavio je Majin otac za Pink.rs.