DOTAKLA JE DNO, SRAMOTA ME JE! Zadrugarkin otac bijesan, na ljekovima zbog ćerke - Ne mogu da nabrojim s kim je sve bila

Otac Maje Marinković poručio je da ga je sramota ćerkinog ponašanja u rijalitiju, kao i da ne zna šta više da radi s njim.

Izvor: Instagram/printscreen/takitadza/YouTube/Screenshot/Zadruga official

Učesnica Zadruge Maja Marinković tokom učešća u nekoliko sezona Zadruge promijenila je više partnera. Kada se uselila u šestu sezonu osmah je obnovila vezu sa Filipom Carem koji je zbog nje ostavio Aleksandru Nikolić, a posle njega stupila je u vezu sa Bilalom Brajlovićem. Nakon Bilalovog privremenog izlaska zbog povrede, Maja je neko vreme bila sama, a nedavno je ponovo bila intimna s Filipm koji je po drugi put ostavio Aleksandru koja je napravila haos kada ih je zatekla zajedno.

Marinkovićevu su spajali i sa Zvezdanom Slavnićem, a provocirala je i bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša. Starletin otac, Radomir Marinković Taki, doživio je nervni slom zbog njenog promiskuitetnog ponašanja, pa se tim povodom sada oglasio.

"Boli me k***c za Maju. Pritisak mi skače, pijem ljekove, novinari me zovu non-stop, a ja se nikom ne javljam od sramote", rekao je Taki na početku pa dodao: "I sami vidite da je dotakla dno. Poslednjih pet godina je u rijalitiju i ja nemam nikakvog uticaja na nju. Pogazila je sve svoje riječi i obećanja koja mi je dala, mene je pregazila i više me ne zanima ni šta radi ni s kim radi".

"Ja joj napolju kupujem stan, želim da pokrenem privatni biznis kojim će se baviti po izlasku iz rijalitija, a ona mi ovako vraća. Te Bilal, te Car, te Janjuš, te Čorba, te Marko Marković, Marko Miljković... Ne mogu više ni da nabrojim s kim je sve bila za ovih par godina u Beloj kući. Kao da je u nekoj sekti, a ne u rijalitiju", poručio je besan Marinković.

"Ne znam šta da radim. Jedino da se zavučem u mišju rupu i ne izlazim iz kuće. Ona ima 25 godina i nije moguće prevaspitati je", rekao je za kraj razgovora Radomir Marinković.