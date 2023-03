"MAJA MARINKOVIĆ JOJ NIJE RAVNA U SPOLJNOM SVIJETU" Zvezdanov prijatelj iznio salvu optužbi na Anin račun!

Turbulentan odnos bivših supružnika Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić ne prestaje da šokira javnost, a sada je njegov drug iznio nove detalje o Ani koji su do sada bili manje poznati širokom auditorijumu.

Prema pisanju medija, Zvezdanov drug želio je da ostane anoniman i otkrio kako je izgledao Slavnićev i Anin odnos dok su bili u bračnoj zajednici.

"Ana je ušla u ulogu naivne žrtve i odlično joj stoji, utopila se dobro u sve ono što je zamislila u svojoj glavi. Mislim da nije svjesna toga da se odaje na sitnicama kojih ima sve više i koje su mnogi počeli da primjećuju. Vidjeli ste i sami sinoć kako je pokušavala da ga isprovocira na sve načine. To je Ana, ona to voli i to je sastavni dio njene ličnosti. Takva je u bila tokom cijele veze sa Zvezdanom, gajila je taj neki toksičan odnos prema njemu i u tome je uživala. Ma Maja Marinković joj ravna nije bila u spoljnom svijetu", rekao je Zvezdanov prijatelj i dodao:

"Što ne kaže da je i ona isto tako imala problem sa tom kockom o čemu toliko priča? Išla je sa Zvezdanom i kockala, o tome ne smije da priča, a nije čista u cijeloj priči nimalo. Polako, izaći će tek sve na vidjelo", otkriva Slavnićev prijatelj.