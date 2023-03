JEZIVO! ZGRABIO KAMEN DA GAĐA ANU! Slavnić ne prestaje da ŠIKANIRA bivšu suprugu - Sklupčala se na stepenik i PLAČE!

Zvezdan Slavnić tokom pitanja novinara, a i posle njih, nije prestajao da maltretira bivšu nevjenčanu suprugu Anu Ćurčić.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnik Zadruge Zvezdan Slavnić satima je maltretirao svoju bivšu vanbračnu partnerku Anu Ćurčić na sve moguće načine. Nakon niza gnusnih uvreda, pljuvanja, polivanja i prijetnji koje joj je izrekao, Zvezdan je nastavio da šikanira Ćurčićevu. U jednom trenutku ona je izašla iz Bijele kuće, sela na stepenik i pokušala da se osami, a Slavnić joj ni tu nije dao mira.

Nakon što ju je opet najstrašnije izvrijeđao, on je preplašio i tako što je gađao kamenom iz dvorišta u njenom pravcu, a onda se smijao i nastavljao psihički da je maltretira! Ona je pokušala da se skloni od njega, ali on je svaki put dolazio do nje kako bi nastavio da je maltretira i urniše na najniži mogući način.

Ono što je zastrašujuće jeste to da se niko od ostalih učesnika nije sjetio da priđe Ćurčićevoj koja je bila vidno uplašena i iscrpljena ili da barem kaže Zvezdanu da prestane i ostavi je na miru!

"Ti si bolestan, ostavi me na miru", molila je Ana, a Zvezdan je prijetio da će da uzme kamen - "A ovo što si rekla tri generacije, tek ću za to da ti se...".

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Klošarko prljava! Čekaj da vidim s kojim da te gađam", govorio je Zvezdan hladno dok je birao kamen sa kojim će gađati ženu.

"Da me gađaš? Sa kamenom?! Ajde usudi se" vikala je Ana.

"Da li stvarno misliš da si vrijedna kamena?! tek ću da ti se u***avam", pričao je Zvezdan kad je bacio kamen u njenom pravcu, dok je Ana i dalje sjedila prestravljena.