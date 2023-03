BIVŠI MUŽ GOCE TRŽAN U PROGRAMU REKAO DA GA JE VARALA: Ana je hvalila, on otkrio - "Ona mi se us**** u život"

Ana Ćurčić ispitivala Ivana Marinkovića o razvodu od Goce Tržan

Ana Ćurčić i Ivan Marinković nakon okršaja tokom porodičnog sastanka, kada je zamalo prebila Anđelu Đuričić, razgovarali o njegovom ljubavnom životu, tačnije braku sa pevačicom Gocom Tržan.

Ana je povela razgovor i rekla mu da smatra da joj se "prilično us*** u život". "Ne znam odakle ti to, ali nemaš pojma o čemu pričaš", rekao joj je Marinković, nakon čega je ona nastavila: "Neke stvari znam, a za neke stvari sam dovoljno pametna da zaključim. Kocka, piće, to ne može da bude dobro. Nije njoj bilo lako".

"U***a se ona meni u život. Mi smo imali savršen brak dok me nije prevarila. Ali nećemo o tome. Ništa loše... Meni je majka zbog nje... Ne možeš tako da pričaš", rekao je Ivan, nakon čega je Ana rešila da prestane da insistira na temi: "Okej, nemoj da pričaš. Ali da znaš, gotivim je. Pametna je, negovana žena i mnogo volim da je slušam".

"Naravno, ja sam bio njen fan i obožavao njenu muziku", rekao je Marinković. Poslušajte: