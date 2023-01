ŽESTOKA TUČA U ZADRUZI - MARINKOVIĆ ZAVRŠIO U POLICIJI! U Zadruzi nastao NOVI KARAMBOL: "Pi*am ti u usta zbog PRIJAVE!"

Ivan Marinković nakon burnog okršaja sa Filipm Carem u Zadruzi odlučio je da pravdu potraži pred zakonom.

Izvor: Instagram/besni.medvedici

U Zadruzi je nedavno nastao totlni kolaps kada je Filip Car doživio pomračenje i udario Ivana Marinkovića, ali i pripadnika obezbjeđenja.

Zbog svega što se te večeri dešavalo Car je ostao bez 12.000 evra honorara, a Ivan je odlučio da pravdu potraži pred zakonom. Marinković je dao izjavu u policiji. Na društvenim mrežama su najprije krenuli da kruže komentari da je zbog njihovog okršaja reagovala i policija, a ove navode je potvrdio i zadrugar.

On je priznao Caru da je bio u policijskoj stanici i da je dao izjavu o ovom slučaju. "Filipe, ja nisam došao da se bavim time. Od tebe to nisam očekivao", rekao je Ivan. "Nisam ni ja od tebe. Da li si me prijavio muriji?", pitao je Car, a Ivan je odgovorio: "Dao sam izjavu."

"Pi*am ti se na izveštaj i tebi u usta. I onom sudiji ako to bude uvažio. Ti bi volio da mi vidiš leđa. Vidjećeš mi leđa da striktno ako odavde idem u zatvor. Za šta si ti mene prijavio? Da li si ti normalan? Ni u Americi ti ne bi uvažili ovu prijavu", besnio je Car.

Pogledajte i snimak sukoba: