"TEK ĆU DA TE BIJEM AKO SAD NE BUDEŠ NAJBOLJA U KREVETU" - Jezivo Anino svjedočenje! Kuma: "Izbacio ju je GOLU na ulicu"

Ana Ćurčić ispričala je još jezivije detalje njenog i Zvezdanovog odnosa, a onda se oglasila i njena kuma Milena Kačavenda.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ana Ćurčić tokom emisije u naletu bijesa iznela da je Zvezdan Slavnić tukao i maltretirao, a zatim u emotivnoj ispovjiesti Zorici Marković otkrila strašne detalje zlostavljanja. Ona je ispričala kako je od batina "sva bila modra", kao i da je posle batinanja morala da bude intimna s njim.

"Prebije me, izudara me, izmaltretira me psihički i onda mi ovako kaže: 'Budeš li plakala, budem li ti na licu, zbog toga što sam te tukao i što sam ti ovo uradio tužna... Sad ćeš da spavaš sa mnom najbolje što možeš, budem li osjetio jednog trenutka nešto, tek ću da te bijem'", ispričala je Ana, dok ju je Zorica upitala - "Šta da imate s*ks?", na šta je Ana odgovorila potvrdno, a sada se ovim povodom oglasila i kuma Milena koja je ranije ispričala da je Zvezdan Anu držao osam sati vezanu za radijator.

"Ana je morala da spava pored Zvezdana nakon što je on prebije. On je nju tukao satima. To nisu batine da te neko izudara i da te ostavi na miru u dva minuta. To su zlostavljanja koja su trajala satima. Pitana sam više puta da li sam prisustvovala. Ja jesam prisustvovala, ali ne batinanju, nego onog momenta kad sam mogla da shvatim da je zlostavljana, ja sam uletila u stan, razbijala vrata. Jednom sam ga gađala kuhinjskim nožem", rekla je Milena, a zatim otkrila šta je Zvezdan uradio nakon što ga je ona gađala nožem:

Izvor: TV Pink / screenshot

"On ima veliki strah od mene, jer ga se ja nikad nisam plašila. Ja sam jedina žena i drugarica koja je uletila u tuče. Kada sam ga gađala velikim kuhinjskim nožem, ja sam se u tom trenutku tukla sa njim u stanu. On je nasrnuo na mene, ali znaš kad žena poludi i u tom trentku dobije onu nenormalnu snagu. Ja sam dohvatila nož i zafrljačila ka njemu. On kada je video da imam nož u ruci, istrčao je iz sobe i u sekundi zatvorio vrata. Nož se zabio direktno u vrata u visini njegove glave i tada sam shvatila šta znači ubiti čovjeka iz afekta. Da se nije tako brzo snašao, ja bih ga nožem pogodila u glavu", rekla je Anina kuma, a onda je otkrila da li joj je Zvezdan prijetio da će je prijaviti policiji zbog ove situacije:

"Ne, nikada mi nije prijetio da će me prijaviti. On to nije smio da uradi niti zbog mog bivšeg supruga, a niti od mene same jer je znao da ću reći sve ukoliko pokrene prijavu. To nije radio zbog sebe, a ne da zaštiti mene" rekla je Milena, a zatim dodala: "Ja sam sa Aninom majkom u kontaktu. Ona trenutno nije zdravstveno dobro, šećer joj je užasno visok zbog svega što prati u medijima. Ja ću trenutno nju zaštititi, ali doći će momenat kada će se ona stabilizovati. Ona i dalje strahuje da se Ana neće zaustaviti. Ja Anu odlično poznajem, ona sada kad je krenula, neće se zaustaviti. Znala sam da će doći do tačke pucanja", rekla je Milena.

S obzirom na to da je Ana rekla da navodno morala da legne pored Zvezdana u krevet nakon što je prebije, pripadnici sedme sile pitali su Kačavendu da li je Zvezdan nekada silovao Ćurčićevu - "Ne bih to mogla jasno da deklarišem kao silovanje, zato što fizički nisam bila tu prisutna i nisam to vidjela. Znam da je morala nakon batinanja da ima s*ksualne odnose mimo svoje volje. Ja sam tebi to sada prvi put rekla. Nije mogla da se brani, jer ukoliko bi odbila s*ksualne odnose, on bi je tukao. Obično je tukao pesnicama u stomak, tjerao je da se skida gola, a čak ju je jednom izbacio golu na ulicu. Ja sam tada došla sa njenom drugaricom po nju i to se dešavalo na Dorćolu. U trenutku kada je žena stajala gola na ulici, Zvezdan je samo bacio gaćice na nju i rekao: 'Evo ti k*rvo mrtva, obuci se i idi'. Ja sam Moku zvala da dođe i da reaguje, pošto se Zvezdan zaključao u stanu i nije htio da me pusti unutra, a Moka je na to rekao: 'Ja uvijek podržavam ljubav i spustio mi slušalicu'", ispričala je Milena koja se nedavno uključila u lajv s Aninim bivšim dečkom, Acom Bulićem koji je rekao da je podrška Ćurčićevoj i otkrio da "zbog Zvezdana živi kao podstanar".