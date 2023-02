ZBOG ANE SAM OPKOLIO BOLNICU! Aca Bulić progovorio o gubitku BEBE: "Jezive scene, i danas mislim da je Aleksandra živa"

Bivši dečko Ane Ćurčić, Aca Bulić otvorio je dušu i progovorio o njihovoj nasljednici kojoj su dali ime Aleksandra, a za koju oboje tvrde da je živa, iako im je u bolnici rečeno da je preminula devet dana nakon rođenja.

Izvor: Instagram/milenaacademy/YouTube/Zadruga official

Ana Ćurčić napravila je pometnju u Zadruzi kada se nakon javne prevare Zvezdana Slavnića pojavila pred kamerama. Uslijedile su žestoke svađe među bivšim partnerima, a sve je kulimiralo kada je ona spomenula bivšeg dečka Acu Bulića. Ubrzo nakon toga Aca se oglasio prvi put sa Aninom kumom i istakao da je on njena podrška, a onda je otkrio do sada nepoznate detalje iz njenog odnosa sa zadrugarkom o kojoj javnost neprestano bruji.

Ćurčićeva je u emotivnoj ispovijesti ispričala pred kamerama kao je izgubila bebu koju je dobila sa Acom, da sumnja da je ipak živa, a sada je više detalja o ovom tragičnom slučaju ispričao Aca Bulić.

"Ja sam sa Anom bio prije trideset i kusur godina. To su bila druga vremena, zabavljali smo, držali za ručice, to je tako izgledalo tada. Živjeli smo zgrada pored zgrade, išli smo u istu školu 'Đuro Strugar' u bloku 37, i kao sva normalna djeca u to vrijeme, počeli smo na klupici, od pantomime do lastiša. Ana je zatrudnila kada je imala 17-18 godina, to je bilo pred kraj naše veze. Zatrudnela je i imali smo taj peh da nam je dete navodno umrlo u bolnici 'Narodni front'. Ona je taj porođaj jako teško podnijela, izgubila je pet litara krvi, dok je dijete bilo u inkubatoru. Ja sam trčao sa jedne strane na drugu, djevojčica kojoj smo dali ime Aleksandra je provela devet dana u inkubatoru, a onda su nam saopštili da je dijeto umrlo", prisjetio se Aca s knedlom u grlu, pa nastavio:

"Ja to nisam htio da prihvatim u to vrijeme, svaka ćelija mog bića je pulsirala da je ona i dalje živa. Tražio sam da sahranimo dijete, tri dana sam stajao ispred, opkolio sam bolnicu kako bi mi vratili bebu, jer nismo dobili nikakav papir.Ja sam i dan-danas uvjeren da je to dijete živo. Ja sam dijete viđao prije toga, nakon toga nam nisu dozvolili da vidimo bebu. Moja Aleksandra je nekako, za razliku od stotine djece koja se nalazila u inkubatorima, disala. Jezive su to scene bile, krv na sve strane, ne daj Bože nikome da to preživi, ali ubeđen sam da je ona ukradena, međutim, to nikada nisam mogao da dokažem. Posle tri dana mog insistiranja, došli su moji otac i majka i lupili mi dvije čvrge i natjerali me da pustim ljude da rade svoj posao. Tako sam nekako prihvatio tu sudbinu, ali u dubini duše, mislim da je Aleksandra živa".

Bulić u razgovoru otkriva da je njegova ljubav sa Ćurčićevom nakon tragedije bila na klimavim nogama, ali da su i nakon kraha veze ostali u besprekornom odnosu - Ana i ja smo nakon toga ostali još dvije godine zajedno, ali siguran sam da nas je taj događaj definitivno poremetio. Razišli smo se, svako je krenuo svojim putem, ali smo ostali uvijek tu jedno za drugo i stvarno imam samo riječi hvale za nju. Uvijek sam tu za nju, kao i ona za mene", zaključio je Aca Bulić koji se nedavno uključio u lajv s Aninom kumom i poručio da je spreman zbog Ćurčićeve da uđe u Zadrugu.