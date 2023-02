UŽASNO JE BILO U KUĆI KOJA SE URUŠAVA! Majka učesnice Zadruge otkrila porodičnu TAJNU: Prevarena sam, od sjaja do OČAJA!

Priča Zvezdana Slavnića i njegove nevjenčane supruge Ane Ćurčić koju je pred kamerama prevario sa duplo mlađom Anđelom Đuričić uzdrmala je Balkan, a u njoj se pronašla i majka jedne njihove rijaliti cimerke.

Na javnu preljubu niko nije ostao imun, u priči aktuelnih aktera Zadruge, Zvezdana Slavića i Ane Ćurčić pronašli su se brojni gledaoci, pa tako i Suzana, majka takođe aktuelne učesnice Tamare Nikolić, poznatije kao DJ Tamaris.

Suzana je prokomentarisala aktuelna zbivanja u Bijeloj kući, a potom otkrila da je i ona jedna u nizu prevarenih žena, kojoj se svet srušio preko noći - "Ovo mi je toliko jezivo što gledam, mada se trudim da me 'ne dotiče', što bi rekla Anđelica. Ipak, tema je takva da me i te kako dotiče", započela je priču zadrugarkina majka, a potom se osvrnula na svoj "slučaj".

"Užasno jeste i niko ne spori. Užasno je kada si prevaren, kada se prevara dešava na tvoje oči, kada ne možeš ništa da učiniš da sve to nekako spriječiš, da nešto kažeš, da se suprotstaviš, da to tvoje voljeno biće upitaš da li je svijesno šta radi. Poznat mi je taj jezivi osjećaj beznađa. Sve to i tri puta gore proživjeli smo moja djeca i ja", ispričala je ona i istakal da sve što je gradila tri decenije promijenilo se odjednom.

"Nakon 25 godina braka, solidnog društvenog i materijalnog statusa, 'vasionske' ljubavi koja je prije braka trajala 6 godina, znači sve ukupno 30 godina zajedničkog života, moj sada bivši suprug riješio je da sve to zaboravi i život nastavi sa drugom ženom. Naša zajednička djeca preko noći su postala samo moja djeca, samo moja odgovornost, moja briga (moja najveća radost, ali pričamo o okolnostima). Koliko je to užasan posao održati kuću koja se urušava, u maloj ruralnoj sredini kao što je grad u kome čitav život živimo, to znamo samo mi, moja djeca i ja. Od sjaja do očaja", iskrena je Suzana koja se za kraj dotakla aktuelne priče u Zadruzi.

"Ova priča Ana, Andjela i Zvezdan je priča mnogih, ali je razlika u postupanjima aktera različita. Ne mogu da prihvatim osuđivanje Anđele, polazim od sebe. Nije mi bila kriva ta žena, niti sam je ikad uvrijedila, jedini krivac je bio otac moje djece. Jedini krivac je Zvezdan i niko drugi", bila je jasna Suzana.

Nakon što je tokom žurke saletio sve djevojke i pipkao Maju Marinković za grudi, Zvezdan je uletio kod Ane u krevet i terao je "da ga pipne", a zatim skinuo gaće!