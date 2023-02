"MAJKU JE UNAKAZIO, S MOKOM ĆE SE POBITI ZA 5 DANA" Anina drugarica otkrila JEZIVE stvari o Zvezdanu: Oca je maltretirao

Najbolja drugarica bivše nevjenčane supruge Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić, ispričala je detalje njegovog odnosa s majkom i ocem, proslavljenim košarkašem Zoranom Mokom Slavnićem.

Učesnik Zadruge Zvezdan Slavnić našao se u žiži interesovanja kada je nevjenčanu suprugu Anu Ćurčić prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričići. Ana se uselila na imanje u Šimanovcima gdje je uslijedio haos među bivšim partnerima, a Zvezdan nikako ne može da se odluči da li želi da bude s Anom ili da pravi djecu s Anđelom.

Sada se za medije oglasila Anina prijateljica Milena Kačavenda koja je žestoko oplela po Slavniću, istakla da je "prvoklasni manipulator", kao i da je "spreman na sve samo da bi sebe opravdao". Ona je zatim iznela i šokantne detalje o odnosu Zvezdana s roditeljima.

Milena kaže da je Ana brinula o Zvezdanovoj majci prije nego što je on psihički dokusurio i otjerao u starački dom, gdje se i sada nalazi: "Bio je dogovor da Ana čuva Zvezdanovu majku dok je on na robiji. To je i radila, a Zvezdan bi je maltretirao kad god bi se sreli da razgovaraju. Žena trenutno nema gdje da živi, psihički je nestabilna, a za sve to može da zahvali njemu! On je nju svojim ponašanjem psihički unakazio! Strpao je ženu u dom kao da je kuče. Kad je potvrdio da ulazi u rijaliti, Ana je plaćala dom, on se oko toga nimalo nije potresao. Kasnije je kontaktirala s produkcijom da bi oni preuzeli na sebe finansiranje".

Kuma tvrdi da Slavnić ni sa ocem Mokom nikad nije bio blizak, kao i da, kad su se viđali, sve se svodilo na svađe oko novca: "Dok je Moka imao para, trošio je sa drugom suprugom, a posle ga je i ona ostavila. Bio je u samačkom domu za nezbrinuta lica dok mu država nije obezbjedila stan. Ani nikad nije slao novac za pakete niti je odlazio sinu u posjetu u Cirih. On i Zvezdan bi se pobili u rijalitiju za pet dana, a vidim da je moguće da će Moka da uđe. I njega je maltretirao".

Milena otkriva da je Slavniću ugrađen stent - "Zvezdan je nekoliko puta Ani prijetio da će zbog nje da završi u bolnici ili zatvoru. Malo ko zna da je on imao operaciju, da mu je ugrađen stent. Srčana aorta je bila u pitanju jer je imao problem od rođenja", rekla je ona i nastavila da šokira tvrdnjama: "Kad Zvezdan počne da skida majicu i da se presvlači, Ana ide po kući da skuplja kašike, noževe jer on ima momente kad hoće da naudi sebi ili njoj. Vidjeli ste svi kad je navodno htio da sebi prereže vene ili da se izbode, tako je radio i u stanu kad se posvađaju".

Zvezdan je imao ozbiljne kockarske drugove, što je Ana Ćurčić za crnim stolom ispričala. Ona je rekla da je zvezdan ostao i bez svog stana u vrijeme kad se najviše kockao, što potvrđuje priču da je njegova majka već tada morala na ulicu jer nije imala krov nad glavom - "Nije on prokockao samo našu ljubav, već i naš stan jer se kockao bez granica. Sve što je imao ostavio je u kazinu. To je najgori porok, najveća bolest zavisnosti. Zbog kocke je spreman na sve. Prvo je u svijet kocke ušao iz zabave, ali je ubrzo tonuo sve dublje. Izgubio je auto, stan, pozajmljivao novac od prijatelja, poznanika... Doskoro sam vraćala njegove dugove", objasnila je ona.