ANA JE ZVALA KIJINU KUMU DA JOJ OSIGURA POBJEDU U ZADRUZI? Kockareva potvrdila - Znam šta joj je PREDLOŽENO, imam DOKAZE

Kristina Kija Kockar bila je gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gdje je potvrdila priče da je Ana Ćurčić pre Zadruge zvala njenu prijateljicu Vanju.

Ana Ćurćić napravila je pometnju u Zadruzi kada se na imanju u Šimanovcima suočila sa nevjenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem koji ju je pred kamerama prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Po njenom ulasku nastao je haos u rijalitiju, Zvezdan je plakao i klečao pred njom, ostavio Anđelu kojoj je ona uništila stvari, a bivši supružnici su se malo mirili malo žestoko svađali.

Kako se pričalo Ana je pred ulazak u Zadrugu kontaktirala prijateljicu Kristine Kije Kocak, Vanju kako bi joj radila PR i pomogla u pobijedi u rijalitiju. Vanja je bila velika podrška Kiji kada ju je tadašnji suprug pjevač Slobodan Radanović prevario takođe u Zadruzi sa Lunom Đogani. Kockareva je sada potvrdila da je Ana zvala Vanju, kao i da je ona odbila saradnju.

"To iskače svugdje, niko ne može da kaže da ne zna nešto o tome. Da pratim, ne pratim, ali sam upoznata sa nekim stvarima, jesam. Možda čak upoznatija sa nekim sporednim stvarima nego što je bilo ko. Ja ne bih komentarisala sve to. Rečeno je da je Ana Ćurčić uzela mog PR. Prvo ja nikada u životu nisam imala PR, drugo to je moja drugarica Vanja kojoj sam tada dala telefon. Tada nisu postojale ni fan stranice, ona je to u nekom ludilu uradila. Hvala joj puno što me je podržala kao drugaricu", rekla je Kija i dodala:

"Međutim, jeste tačno da je Vanja dobila poruku od Ane. Neću otkrivati ko je dao broj, imam sve skrinšotove, ali jeste tačno da je dobila poruku. Mada Vanja, uz moje savjete, nikako nije ušla u tu priču. Inače, Vanja je prvo dobila poruku od Ane da se čuju, gdje joj je ona pozivom sve objasnila".

Voditelja Ivana Gajića je ipak interesovalo kako ona kao gledalac gleda na cijelu tu situaciju - "Ne mogu da gledam kao gledalac jer sam upućena sa svim što je i Vanja bila upućena i šta je predloženo. Prošlo je toliko godina i svake godine me pitaju za te teme. Ja nisam dežurna budala da pričam ko papagaj. Svi znaju moje mišljenje i na kojoj strani bi bila, ali ja neću da komentarišem", istakla je Kija kojoj Vanja nije prava kuma već su samo jako bliske prijateljice.

"Vanja nije moja prava kuma već smo se samo tako zvale, jer smo mislile da ćemo to ostvariti u budućnosti, jer je u jednom trenutku bila vjerena, ali to se nije desilo", izjavila je Kija jednom prilikom za domaće medije.