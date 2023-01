SKANDAL IZMEĐU ANE I ANĐELE PRED ZVEZDANOM! Bivša brutalno ponizila "sadašnju" - Naučio te makar da malo SKAKUĆEŠ!

Bivša žena Zvezdana Slavnića Ana Ćurčić i Anđela Đuričić su se suočile pred kamerama i rekle jedna drugoj šta su imale.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ana Ćurčić i Anđela Đuričić su se ovog ponedeljka konačno suočile, oči u oči, nakon što je Crnogorka provela dva dana u izolaciji i izbjegavala da sretne Zvezdanovu bivšu ženu. Odmah je došlo do svađe, a Anđela je završila u suzama i izletila iz kuće, dok je Zvezdan saopštio da se povlači iz te veze.

Palo je niz uvreda koje je Ana uputila Anđeli, dok je ova pokušavala da se odbrani. Zvezdanova bivša je saopštila pred svima da tvrdi da je Anđela imala intiman odnos sa Matejom u Zadruzi, kao i da nije istina da je prije Zvezdana imala samo dva momka, posle čega je nastao haos, a Đuričićeva je ponavljala da to nije istina i da neće dozvoliti da iko blati njeno ime. "Ja znam iz kakve porodice dolazim, malo je mjesto, svi me znaju, pogotovo posle Zadruge, moj otac je cijenjen otac i žao mi je što sam im priredila ovo!", vikala je Anđela.

"Šta si mu pružila osim skakanja od poda do plafona?!", pitala ju je Ana u jednom trenutku aludirajući na intimne odnose sa Zvezdanom koje su gledoaci gledali i usred dana.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Uzmi češalj, razdeljak ti nije na mjestu", poručila joj je Ana, a Anđela je sve vrijeme pričala povišenim tonom i nije prestajala. "Ti treba da znaš kad je vrijeme da pričaš, a kad ne... Hajde, ućuti malo... Gdje se gasiš? Zvezdane, da li je moguće da si ti ovo slušao tri i po mjeseca?!", bila je u čudu Ana, pa se obratila Zvezdanu, a on: "Nemam komentar".

"Ti treba da mu daš oskara, bar te naučio da onako malo skakućeš!", govorila je Ana koja je istakla da je "ovog puta štedi" i da će je tek ocrniti. "Ona kao kobilica leži, a ti joj objašnjavaš šta treba i šta ne treba"...

"Meni se život raspao. Da li ona ima i trunke savijesti da pored svega što sam proživjela i dalje priča samo o sebi? Meni je ovo mala smrt koju ja proživljavam javno. Ti treba da odeš u jedan ćošak, drugi, treći, peti... Pogledaj me u oči, da pogledaš moje suze. Moje imaju težinu, tvoje nemaju.Jer ja sam njemu dala sve što sam u životu imala. On je bio moje sve. I ti se osjećaš pozvanom da sudiš o mom životu? Ti nemaš pojma šta je izdaja i šta je bol, a moje dijete je godinu dana starije od tebe...i hvala Bogu da imam takvo dijete. Rekla sam ti, očešljaj kosu, uzmi ogledalce i grogoći", plakala je Ana, a potom je Zvezdan izletio napolje i počeo da plače. Raspao se očigledno i on, svjestan svega što je uradio, a Filip Car ga je tješio.

Pogledajte snimak prvog Aninog okršaja sa Anđelom: