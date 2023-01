UZNEMIRUJUĆE! ZVEZDAN SVOM SNAGOM ZARIO NOŽ U RUKU! Izgubio razum kad mu je ušla bivša, RAZLUPAO pola imanja pa se ranio

Zvezdan Slavnić pobjesnio je nakon što mu se u rijaliti šou programu "Zadruga" pridružila bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić, koju je prevario sa Novljankom Anđelom Đuričić.

Zvezdan je, nakon što se suočio sa Anom, prvo polupao pola imanja, a zatim je povrijedio sebe tako što je uzeo nož i zabio ga u desnu ruku!

Svi prisutni zadrugari, kao i pripadnici obezbJeđenja, skočili su da ga zaustave. Nakon petnaestak minuta Slavnić se smirio.

PodsJetimo, Ana je prIJe ulaska rekla da poslednji mJesec za nju bio pakao.

"Bilo je puno boli i suza prethodnih mjesec dana. Ja sam plakala i prije Anđele. Ja sam njega vidjela i sa Majom i sa Aleksandrom. Nisam se nadala da će me izdati i ostaviti, da izda sve što smo on i ja gradili godinama. Nisam vjerovala, mislila sam da moj prijatelj dugogodišnji neće izdati sve što smo zajedno prošli. Mi smo se jako puno voljeli, to je njegovo opravdanje, ja to poštujem", ispričala je Ana.