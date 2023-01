Zvezdan Slavnić i njegova devojka Anđela Đuričić će se ubrzo suočiti sa njegovom bivšom ženom Anom, čiji ulazak svi čekaju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić ne slute da im produkcija već ovog vikenda sprema iznenađenje od kojeg će vjerovatno oboje zanijemiti, a to je ulazak bivše nevjenčane supruge Mokinog sina, Ane, koju je ostavio zbog 22 godine mlađe Crnogorke. Ana će u Zadrugu navodno ući u petak, a jasno je da će tek tada nastati neviđeni haos.

"Čim sam uradio ovo što sam uradio, kriv sam", rekao je Zvezdan Slavnić u emisiji kod Janjuša i Osmana Karića, u kojoj su dali neke odgovore i na pitanja o njegovoj bivšoj ženi s kojom je proveo petnaest godina.

"Kaži mi, Anđela, da li se saosjećaš sa njegovom bivšom ženom?", pitao je Osman Anđelu, na šta je ona odgovorila: "Nemam šta da komentarišem, mene je sramota, jer sam ja prva koja je saučesnik u tome s njim. Kada bi on meni to napravio, slična situacija kao u subotu, možda sam i zaslužila da se desi. Kada ja kao slobodna nisam razmišljala dok sam mu se približavala, što bi neka druga razmišljala? Za mene Aleksandra nije kriva, ja uvijek krivim muškarca za to, iako u našoj situaciji krivim sebe, eto, jedino jer mi je bila drugarica". Odmah zatim je uslijedilo Janjuševo pitanje kako bi reagovala kada bi ugledala Zvezdanovu ženu.

"Vjerovatno bih izašla, 99 posto", odgovorila je Anđela, a Zvezdan je rekao: "Ja kada bih je vidio, spustio bih glavu i ćutao".

Vidi opis ANĐELA BJEŽI IZ ZADRUGE AKO ANA UĐE! Zvezdan priznao šta bi on uradio da sretne bivšu ženu - NE SLUTE šta im se sprema! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 8 / 8

Ana će se suočiti sa bivšim partnerom Zvezdanom Slavnićem s kojim je provela petnaest godina, a kojeg je čekala četiri godine dok je bio u zatvoru u Švajcarskoj. Osim toga, suočiće se i sa njegovom djevojkom Anđelom Đuričić, ali i sa "tihom patnjom" Aleksandrom Nikolić, koju je pokušao da poljubi u više navrata dok su boravili u izolaciji kao potrčci.

Kako je izjavila, nema šanse da se ikada pomiri sa Zvezdanom, a njegove postupke ne smatra prevarom, već izdajom.