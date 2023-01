OSTAVIO ME JE BEZ EGZISTENCIJE, HVALA MU: Posle Zadruge otišla na posao i doživela šok - saznala da je dobila OTKAZ!

Marina Popović je pre nekoliko dana izbačena iz Zadruge, a po povratku u realnost sačekalo ju je ono čemu se najmanje nadala.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivša učesnica Zadruge, Marina Popović, suočila se s neprijatnom situacijom po izlasku iz rijalitija. O tome je pričala javno u emisiji, a otkrila je da je dobila otkaz zbog učešća u ovom projektu i tvrdi da ne zna zbog čega je poslodavac doneo takvu odluku. "Dočekao me je šok, otkaz Ugovora u radu. Ja sam podnela zahtev za neplaćeno odsustvo, u međuvremenu to nije realizovano, danas sam otišla da uzmem raskid Ugovora u radu", ispričala je.

"Šta reći poslodavcu? 26 godina radnog staža bez greške, toliko odličnih rezultata, to ćemo naravno rešiti na drugi način. Jednostavno je to diskreciono pravilo direktora, nov je došao. Konkurisala sam par puta za generalnog direktora, prošla sva mesta, ne znam zašto je tako odlučio, ali me je ostavio bez egzistencije. Hvala mu! Pričalo se u Zadruzi, kada je Matora rekla da sam prevarila firmu, tu će uslediti tužbe...", otkrila je Marina, a voditelj ju je pitao da li ima neke kolege s kojima se nije slagala.

"Nikoga ne mrzim, znaju me kao jako odgovornu osobu, ali naravno da postoje kolege koje te vole i ne vole. Nije lako doći do tog mesta. Međunarodna revizija je pohvalila da nikad ništa nije našla u mom radu", iskrena je bila Marina u emisiji na RED televiziji.

Marina Popović je izbačena iz Zadruge pre nekoliko dana, kada nije imala šanse pored nominovanog Filipa Cara i ukupno osvojila samo tri odsto glasova. "Nije lako biti zatvoren, da ne znaš šta se napolju dešava, da li imamo podršku. Često sam razmišljala šta misle moji, da sam ih razočarala. Nije svejedno", izjavila je po izlasku iz rijalitija.