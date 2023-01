"SVANULO NAM JE KAD JE UMRO": Milan Milošević posle otkaza progovorio o najtežim trenucima - Svaki Božić bi nam PRESJEO

Milan Milošević više nije deo Pinka i nakon otkaza odmara van Srbije, a ovako se sjeća najbolnijeg perioda u svom životu.

Nekadašnji učesnik Zadruge i voditelj Milan Milošević, koji je nedavno dao otkaz na Pinku posle pet godina rada u ovoj kući, gdje je vodio nekoliko emisija pomenutog rijalitija, prisjetio se bolnih trenutaka iz perioda dok mu je otac još bio živ.

Poznato je da nije imao lako odrastanje, zbog čega se borio da dođe do ovoga što je danas i uspio je da ostvari ciljeve, a jedan period mu naročito teško pada. "Puka sirotinja, nasilje, agresija, strah, krv, paljenje, lomljava, to je moje detinjstvo. Kako se približi 19. decembar, pa sve do svetog Jovana, 20. janura, tih mjesec dana, svaki Božić, slava, sve bi nam presjelo", izjavio je Milan Milošević i objasnio zbog čega.

"Gdje je slavlje, tu je alkohol. Otac i stariji brat, kada bi se napili, svaki put bi izbila tuča i haos! Majka i ja bismo otišli da spavamo kod komšinice, sutradan bismo se pravili kad da se ništa nije desilo i tako iz dana u dan. Kada je otac umro, Bog da mu dušu prosti, nama je svanulo", teška srca je priznao bivši voditelj Zadruge, koji je nedavno pričao o prijetećim porukama koje dobija, a sada otkriva da mu redovno stižu i one sa eksplicitnim sadržajem.

"Pun mi je inboks polnih organa, muških i ženskih, golih grudi i zadnjica, stopala, ja im kažem - što meni šaljete stopala, šaljite Ognjenu Amidžiću, pomiješali ste me s njim", našalio se Milan, koji je nakon otkaza otišao u Austriju, a pogledajte kako uživa: