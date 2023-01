NEĆU DA DOZVOLIM PLJUVANJE! Prvo oglašavanje Milana Miloševića nakon napuštanja televizije, spomenuo odnose sa Pinkom!

Milan Milošević nedavno je saopštio da više neće voditi Zadrugu, a sada se prvi put oglasio na temu prekida saradnje sa televizijom Pink.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Voditelj Milan Milošević, koji je prethodnih pet godina proveo na televiziji Pink, odlučio je da više ne bude deo projekta Zadruga, ali ni ove kuće.

Milan je saopštio da više nije deo ove medijske kuće, kao i da je dao otkaz. Danima se spekulisalo o razlogu njegove odluke, ali se pričalo i da je dobio ponudu druge televizije. Sada se prvi put oglasio i komentarisao sve aktuelnosti. On je putem svog Instagrama odlučio da stane na put svim nagađanjima.

"Dobar dan svima! Želim prvi put da se obratim na ovaj način vama koji me pratite na društvenim mrežama i pojasnim neke stvari. Preko 10 miliona ljudi je za sedam dana ušlo na moj profil na Instagramu, desetine hiljade poruka raznog sadržaja sam dobio od vas, svaki stori koji postavim za nekoliko sati pogleda više od 300.000 ljudi. Sve je to super, drago mi je što se toliko interstujete za mene ali moram neke stvari da vam objasnim", započeo je Milan.

"Sa Televizijom Pink i Zadrugom sam završio poslovnu saradnju i nisam više deo te kompanije i projekta, isključivo mojom odlukom! Razumem da ste navikli na mene i da me volite, mrzite, da godinama pratite emisije koje sam vodio, ali ne mogu da dozvolim da se nastavi sa pljuvanjem kompanije za koju sam godinama do juče radio i vlasnike iste jer da meni nisu bili dobri ne bih toliko vremena bio sa njima i sarađivao na tako dobar način", napisao je voditelj i dodao: "Molim vas da me razumete jer ja nemam nijednu ružnu reč da kažem o bivšim poslodavcima što sam i navodio realno u svakom intervju koji sam dao. Prekinuli smo saradnju i svako nastavlja svojim putem bez ikakve svađe, civilizovano potpuno. Hvala vam i nadam se da poštujete moju reč", zaključio je Milošević.