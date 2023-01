NAPIJE SE I KRENE DA BIJE, BEŽALI SMO U KUKURUZ: Potresna ispovest voditelja - Jedan brat se ubio, drugi u domu

Milan Milošević, nekadašnji voditelj Zadruge na Pink televiziji, otkrio potresne detalje iz života

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Voditelj Milan Milošević, koji je iznenada prekinuo saradnju sa Pink televizijom, svojevremeno je ispričao potresnu životnu priču - o detinjstvu, problematičnom ocu, sa kojim nikada nije mogao da ostvari dobar odnos, ali i braći. Milan je otkrio kako je izgledao brak njegovih roditelja, ali i šta se dešavalo iza zatvorenih vrata.

"Moja majka kada se udala za oca imala je već brak iza sebe. Ona se bila udala sa 17 godina i dobila najstarijeg brata, ali je posle godinu dana ostala udovica. Logično je bilo da se uda opet i tad se udala za mog oca. Rodila je mene i brata koji ima cerebralnu paralizu, u domu je već 20 godina jer je postao agresivan, ima um deteta od 3 godine, a može da bude opasan. Najstariji brat se ubio", ispričao je Milan i otkrio:

"Otac je dolazio pijan svaki dan. Ako ga nema do šest-sedam, znači da je otišao da se napije. Onda bi se vratio kući i tukao majku i polubrata, njega je ubijao od batina. Mi smo prvo bežali kod komšija, ali je počeo njih da maltretira pa smo bežali u kukuruz da spavamo. Jedan dan je čak zapalio sto, mogli smo svi da izgorimo, to je i želeo. Nakon nekog vremena završio je u zatvoru zbog nekog problema koji je napravio i dobio je dosta godina zatvora. Tada je majci ostavio oproštajno pismo i obesio se u zatvoru. Nama je tada svanulo. Najstariji brat se ubio posle Vukovara, a drugi brat je u domu, majka je sada bolesna, ali je borac i ja sam joj sve".

Milošević je ipak uspeo, kako je rekao u intervjuu za Lenu, da se izdigne iznad svega.

"Uspeo sam da se izdignem iznad svega što sam preživeo u detinjstvu i mladosti, da ne patetišem. Danas niti patim, niti žalim sebe. Govorim sebi da idem dalje. Uživam da slušam priče svojih prijatelja o njihovoj deci, porodicama. To me ispunjava, jer su normalne priče, za razliku ovih u rijalitijima. Ja sve to trenutno nemam, pa uživam u tuđim iskustvima".