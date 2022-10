SA STANIJOM SAM ŽIVEO U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI! Marko otkrio nepoznate detalje o vezi s popularnom starletom!

Bivši dečko Stanije Dobrojević, Marko Marković otkrio je javnosti nepoznate detalje s popularnom starletom.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Stanija Dobrojević i Marko Marković stupili su u vezu tokom zajedničkog boravaka u jednoj sezoni Zadruge, a ljubav se nastavila i po izlasku iz rijalitija. Pričalo se o tome da bi Marko trebalo da se useli u starletin novi penthaus u Rumi, ali je Stanija onda sve iznenadila kada je rekla da su raskinuli. Marko je ušao u šesto sezonu Zadruge, gde je postao jedan od glavnih zavodnika, a zbližio se i sa Stanijinom drugaricom Majom Marinković koja je letos zavela muža svoje prijateljice Aleksandre Subotić.

Između Marka i Maje se ipak nije dogodilo ništa ozbiljno, a sada je Marković progovorio je o odnosu sa Stanijom Dobrojević i otkrio detalje njihove veze za koje javnost nije znala.

"Maja je svoju netrpeljivost prema Aleksandri počela da ispoljava. Ona u sebi nema poriv, u misli poganluka, pa da kroz to kreće rasprava sa recimo Pecom i Necom. Miki sad tera cirkus i to dobija, jer laž koja se izgovori četiri puta postaje istina. Ja sam dao nagradu i podelio" rekao je Miljan, a Maja je dobacila: "Ništa ne razumem, šta hoćeš da kažeš?".

"Ne vredi bacati bisere pred svinje. Šalu gleda uvredljivo 80 posto ljudi. Ja Marku kažem nešto za selidbe, a on kaže: 'Znaš kako ću ćerku da ti preselim'. Nisam ni znao da si radio selidbe", objasnio je Vračević, a Zorica je dodala: "Ja znam da se Stanija selila iz jednog penthausa u drugi".

"Stanija i ja smo bili vanbračna zajednica jer smo živeli i delili sve. Kad smo preseljavali stvari moje i njene nosili smo i šta je tu strašno? Selidbe radio nisam. Može da se smeje ko hoće. On mene turira po pitanju toga. On se upalio, hteo je da zasmeje momke ili šta, pa sam mu skrenuo pažnju. Ako tebi to znači, svaka ti čast...", besneo je Marković kog je nedavno raskrinkala jedna manekenka kada je u programu uživo pokazal poruke koje joj je slao, te otkrila da je hteo da se usli kod nje, kao i da su mu stvari tada i dalje bile u stanu kod Stanije koja je ispričala da je bivšem htela da otvori teretanu.

Ovako su se Stanija i Maja družile, pre ulaska Marinkovićeve u Zadrugu 6: