ZVEZDANOVA ŽENA ULAZI U ZADRUGU ZA 60.000 EURA! Sprema mu pakao zbog prevare - Anđelin bivši joj dao dokaze za OSVETU!

Zvezdanova supruga Ana prevarena je i ostavljena pred milionima gledalaca i zbog toga se sve više priča o njenom ulasku u Zadrugu.

Izvor: Instagram/ana_76___/screenshot/YouTube/Zadruga Official

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić više ne kriju zaljubljenost, pa su pred kamerama sve prisniji, a njegova nevjenčana supruga Ana koju je javno prevario posle 15 godina veze i koja je zaratila i s njegovim ocem Mokom Slavnićem navodno bi mogla ući u Zadrugu, i to za 60.000 eura. Ana je navodno došla do bivšeg Anđelinog dečka u Crnoj Gori, a on joj je dao informacije kojima bi mogla da ugrozi Zvezdanov i njen odnos.

"Zvezdan je Anu, koja mu je bila podrška petnaest godina, zamijenio mlađom rijaliti-frizerkom Anđelom, i to za jednu noć. Znao je da će njegova voljena da poludi i neće sjedjeti skrštenih ruku dok se on cmače i bruka je pred milionima na TV Pink. Kada je ulazio u Zadrugu rekla mu je da pazi šta radi i da neće odgovarati za svoje postupke ukoliko je obruka ili dođe do ovoga do čega je sada došlo. Ana misli da Zvezdan nije pri čistoj svijesti kada je i pored njenih upozorenja uradio to što je uradio. 'On bez mene ne bi bio čovjek kakav je sada. Ta Anđela se zaljubila u moj produkt. Zvezdan je sve ono što sam ja od njega napravila, a sada će oboje da zažale. Ima da joj nađem crno ispod nokta', rekla je ljuta Ana ispred mene", ispričala je porodična prijateljica porodice Slavnić koja tvrdi da Ana Zvezdanu sprema pakleni plan osvete.

"Nakon što je vidjela da je đavo odnio šalu i da Zvezdan zaista ima osjećanja prema Anđeli, riješila je da im se osveti tako da oboje zažale što su je povrijedili. Ana nije sjedjela skrštenih ruku, ona je opasna žena. Ne daj Bože da dirneš njeno, nagrabusio si. Kada su Anđela i Zvezdan ozvaničili vezu i kada je Ana izašla u javnost i rekla da je slobodna žena, počeli su da joj se javljaju ljudi koji znaju sve i svašta o Anđeli. Među njima je bio i mafijaš iz Crne Gore koji se sam javio Ani. Iako je bilo mnogo nepouzdanih, rekla-kazala poruka, taj čovjek je ozbiljna zverka. On je doletio u Beograd da se vidi s Anom. Tada je sa sobom donio eksplicitne snimke njihovog intimnog odnosa. Taj mafijaš je i dalje povrijeđen. Njega je Anđela ostavila prije tri godine i želi da joj se osveti. Ana je saznala da je Đuričićeva imala abortus, kao i da je bila u paralelnim vezama s moćnicima. Ona ima cilj da Anđelu ogadi Zvezdanu i da mu dokaže da ona nije ništa drugačija od ostalih starleta i rijaliti-devojaka i da je njen izgled malene, fine damice samo njena maska. Ona je ugovorila sa produkcijom sumu od opasnih 60.000 eura da samo uđe nakratko, da rasturi ovo dvoje i izađe. Ima čak i dozvolu produkcije da ispriča sve što je saznala o Anđeli, da sve saspe u lice Zvezdanu i njoj. Kada bude pomrsila konce i uspjela da ih zavadi i pokvari im ljubav, ona će izaći s tih 60.000 eura na računu. Nakon toga će ona i mafijaš, Anđelin bivši, uživati u onome što su postigli zajedničkim snagama", ispričala je kućna prijateljica porodice Slavnić.

S druge strane, Zvezdanova supruga Ana poručila je putem Instagrama da se više neće oglašavati u vezi sa preljubom i izdajom koja joj je načinjena pred milionima gledalaca.