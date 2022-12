SVESNA SAM DA NIJE MORALNO, ALI... U Zadruzi joj dodelili prvo mesto nakon prevare, ona priznala - Dejane, NEMAM EMOCIJE

Aleksandra Nikolić je izglasana za osobu s najvećom petljom, i to nakon što je javno prevarila Dejana Dragojevića s Filipom Carem.

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević su definitivno raskinuli i stavili tačku na ljubav koju su dizali u nebesa, a sve zbog njene prevare s bivšim dečkom Filipom Carem čim je ušao u rijaliti. Učesica Zadruge je priznala da nema nikakve emocije prema Dejanu, a u Beloj kući je izglasana za osobu s najvećom petljom.

"Hvala ljudima koji su me naveli za osobu koja ima petlju, jer smatram da sam takva. Ne zbog toga što sam uzela život u svoje ruke, nego sam uvek pokazivala da imam petlju i suprotstavljala se ljudima kojima mnogi nisu mogli. Ne plašim se nikoga... Tako da mene plasman ne intresuje, svesna sam da nije moralno, ali to sam ja. Neko ko ima petlju, to je po meni Miljan Vračević. Pokazao je da stoji uz mene u nekim najtežim trenucima, kada su mislili da sam najomraženija, da sam na dnu, da su me se svi odrekli i verovatno neki ljudi misle da će druženjem sa mnom biti ispljuvani napolju. Ne. On je stao uz mene, i te kako priča sa mnom, ko se ne stidi mene, kada sam rekla šta sam rekla: 'Da, Dejane, nemam više emocije prema tebi'. To sam ja, bilo je iskreno", poručila je.

"Ivan Marinković nema hrabrosti, on se momentalno ogradio od mene čim je video da ću ja da naiđem na osudu naroda. Pokazao je da nema petlju da iznese neke stvari, povukao se lagano iz svega toga", pričala je Aleksandra.

Dok Aleksandra stoji iza svojih reči i odlučna je u tome da više ne oseća ništa prema pobedniku Zadruge 5, Dejan Dragojević odgovara na prozivke njene sestre, a sve češće se priča o njegovom ulasku u Zadrugu i "planu osvete".

