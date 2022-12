PEVAČICA GA OPTUŽILA ZA NASILJE, A U RIJALITIJIMA PRAVIO SKANDALE: Ovako danas izgleda Firči sa Farme!

Ivana Fecea Firčija domaća publika je upoznala u rijaliti programima Farma i Dvor, gde se sukobljavao sa Milošem Bojanićem

Ivan Fece Firči je srpski i jugoslovenski bubnjar i muzičar, najpoznatiji kao nekadašnji član čuvenih domaćih rokenrol grupa Lune i Ekatarine velike. Domaćoj javnosti je poznat i kao bivši suprug Marine Perazić, s kojim ima ćerke Miju Katarinu i Lunu Mariju Fece.

Svojim učešćem u rijalitijima ostalo je upamćen kao svađalica, i to uglavnom zbog Miloša Bojanića. Njihove svađe u rijalitijima Farma, kao i Dvor bile su mučne za gledanje, jer su pale teške psovke, prozivanje porodica, kao i polivanja.

Firči se retko pojavljuje u javnosti, ali je nedavno uslikan na sahrani kolege i prijatelja Dragoljuba Đuričića, ali i na jednom nastupu, a na slici se vidi da izgleda isto kao i tokom učešća u rijalitiju pre desetak godina.

Marina Perazić sa kojom ima dve ćerke i javno ga je optužila za nasilje. "Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim", govorila je ona za domaće medije. "Onog trenutka kada sam ga prevazišla, tačnije kada sam prestala da ga volim, nisu me interesovala njegova vređanja. Bilo me je sramota i razmišljala sam o tome kako će sve to uticati na našu decu. Srećna sam, jer sam se spasla otkad više nisam u toj zajednici. Oslobodila sam se svakodnevnog verbalnog zlostavljanja. Kao da sam se ponovo rodila. Od tada datira nova etapa u mom životu. Živim onako kako ja želim, slobodna da se ponašam onako kako meni prija i mislim svojom glavom, odgovorna za svoje postupke kako priliči zreloj, odrasloj osobi", govorila je tada Marina Perazić.

O sukobu sa Milošem Bojanićem je tada rekao - Bilo pa prošlo.

"Ima jedan dobar fazon koji retko ko zna - Bojanić je vešto znao kada je kamera na nama a kada su reklame. Mi smo teoretisali da mu je neko javljao. On je vešto u trenucima kada to nije bilo očigledno gledalištu izgovarao takve gnusobe da to nije normalno. A onda kad se kamere vrate na nas mi se onda njemu suprodstavimo. Ma sjajan je on za rijaliti, dao bog da ostane u nekom do kraja života", rekao je tada je Firči.

