IMA 26 GODINA, A ABORTIRALA 19 PUTA?! Skandalozno priznanje Maje Marinković - "Otac se mnogo namučio sa mnom"

Zadrugarka Maja Marinković šokirala je i cimere i javnost izjavom da je popila do sada više od 200 pilula za dan posle, i da je abortirala 19 puta.

Izvor: TV Pink / screenshot

Maja Marinković se ove teme dotakla nakon što je Anita Stanojlović rekla da je popila tabletu posle intimnog odnosa s Lazarom Čolićem Zolom, a onda je otkrila detalje iz prošlosti, iako se dvoumila da li da o tome priča jer njen otac Radomir Taki Marinković redovno gleda rijaliti.

"Anita je popila jednu tabletu i to nije strašno, ali iz svog iskustva mogu da kažem da ne smije često da ih uzima jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za dan posle može da popije jednom u šest mjeseci", počela je Maja, pa se prisjetila kako je ona konzumirala tablete za kontracepciju:

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja djevojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila".

Marinkovićka je potom objasnila da se to dešavalo i prije njenog ulaska u rijaliti i veze s Markom Janjuševićem Janjušem. "Uvijek sam bila svojeglava. Ni otac nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Dio ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spriječe trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade djevojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštitu i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne. To treba da se podrazumijeva, a ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogleda", rekla je Marinkovićka, a prenosi "Republika".