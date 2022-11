OVAKO JE IZGLEDALA MAJA MARINKOVIĆ BEZ SILIKONA: Đuskala u Rastinom spotu u gaćama - isplivali rani radovi starlete!

Maja Marinković je svojevremeno pričala i da li je bila u vezi sa bivšim mužem Ane Nikolić Stefanom Đurićem Rastom

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica rijalitija Zadruga, koja se nedavno našla u centru skandala zbog prebijanja novog dečka Bilala, godinama unazad je "tema broj 1" domaćih medija. Od kako se prvi put pojavila u Zadruzi interesovanje javnosti za nju ne jenjava - što zbog partnera s kojima se tukla pred kamerama, što zbog plastičnih operacija.

Maja je na promjenu svog fizičkog izgleda u posljednjih par godina potrošila na desetine hiljada eura, a sada je ponovo aktuelan snimak Marinkovićeve kada nije imala nijednu intervenciju na sebi. Ona je 2015. godine bila angažovana u Rastinom spotu "Mala", gdje je imala jednu od glavnih uloga.

Mediji su tada pisali da se Rasta Maji oduvijek sviđao, bila je njegov fan i tražila je način kako da mu se približi. Kako je bila u modelingu, a čula je da reper snima novi spot, potegla je sve moguće veze da ona bude jedna od manekenki u spotu. Maji je ovo iskustvo poslužilo kao odskočna daska u svijet rijalitija, a mediji su je potom u više navrata dovodili u vezu sa Stefanom.

Kako sama Marinkovićeva ističe, njihova saradnja je bila striktno poslovna i, uprkos svim spekulacijama, Đurić joj, kako kaže, nije slao poruke iz kućnog pritvora.

"To se stalno komentariše, taj naš odnos. Mi nikada nismo bili u ljubavnom odnosu. Ja sam snimala spot za njega kao model. Stvarno nikada ništa nije bilo između nas, znate već da bih ja rekla da jeste", istakla je tada zvezda za "Ekskluzivno" i dodala "On nikad nije ni probao da mi priđe na taj način. Dok smo snimali taj spot on je bio u vezi sa drugom djevojkom. Zaista ništa nismo imali".

Pogledajte kako je izgledala Maja Marinković tada:

Ovako izgleda sada: