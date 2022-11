HAOS ZBOG TAKIJA I VODITELJKE! Završio u Urgentnom, doveli mu je u emisiju, a on kao furija IZLETEO - Ne zovite me više!

Taki Marinković je pokupio svoje stvari i besno izašao iz studija nakon što su mu voditelji priredili iznenađenje, ali neprijatno!

Otac učesnice Zadruge Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, završio je u Urgentnom centru zbog stresa oko drame s Pinkovom voditeljkom. Po izlasku iz bolnice je gostovao u emisiji u kojoj su mu pripremili iznenađenje i doveli voditeljku Tamaru Galijano, zbog čega je on besno reagovao.

Voditeljka je zaključila da su Taki i Maja, odnosno otac i ćerka, zbog partnera koje su delili, "spavali zajedno", zbog čega ju je on tužio. Kada je istu tu voditeljku ugledao u emisiji "Pitam za druga", besno je izleteo iz studija, pa se voditelj pokajao što iznenađenje nisu drugačije izveli.

"Možda nije trebalo da uradimo ovo ovako na bum. Samo je trebalo da se dogovorimo i da najavimo i Takiju da dolaziš, ne sviđa mi se što je čovek došao direktno iz Urgentnog i onda sada ovo. Ovo je Tamara Galijano, ona je želela da porazgovara s Takijem, jer nije mogla da ga dobije na telefon. Ona je imala jednu opasku. Ti si htela da kažeš da su se svi izmešali", rekao je voditelj, a Tamara se Takiju javno izvinila zbog izjave u vezi sa Majom Kovačević.

"Ja sam novinar po struci i zalutala sam u ovu priču. To je jedan zabavni format, šarenolike su teme. Mi iznosimo subjektivno svoje mišljenje, šalimo se. Ja nisam znala ko je Maja Kovačević. Onda sam se zbunila, stavila sam sebe u prvo lice. Neću u dubiouzu da idem, ishitreno sam odreagovala. Meni su roditelji prvi zamerili kako sam mogla to da izlupetam. Ja sam došla iz razloga da se izvinim Takiju zbog svega. Ja znam Maju, Takija sam prvi put sad upoznala. Najkomičnije je to što me svi u porodici zovu Taki, Tamara Taki. Mislim da bi mene Maja razumela. Samo sam htela, Taki, da vam se izvinim, žao mi je što sam tako iskomentarisala, loš je komentar, nije na mestu i krivo mi je zbog toga. Ja znam da je danas moderno doba, sve je danas normalno. On je fantastičan otac. Čuva je otkad je bila beba, samohrani otac", govorila je Tamara nakon drame u studiju.

"Nema stani! Doviđenja, prijatno! Više nemojte da me zovete", rekao je Taki, pokupio svoje stvari i izašao iz studija, a emisija je nakratko bila prekinuta.

Uredništvo RED teevizije uputilo je Takiju javno izvinjenje navodeći u saopštenju da najstrože osuđuje neprimerenu insinuaciju voditeljke.