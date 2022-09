ZVAO ME MILJANIN "BIZNISMEN" I PRIJETIO MI! Zola opleo po Bebici, pomenuo i POLICIJU - Čuli smo se dok je bila u bolnici

Zola će uskoro u Zadrugu, a prije toga je odlučio da progovori i o Miljani Kulić i o njenom dečku Nenadu.

Izvor: RED TV/screenshot

Bivši partner Miljane Kulić, Lazar Čolić Zola, potvrdio je da će ući u Zadrugu 6 i otkrio da će dobiti honorar veći nego ikada, a poznato je da će se u Šimanovce useliti i Miljana sa sinom, majkom i dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.

Zola više nema dlake na jeziku i izgleda da će u rijaliti ući spremniji nego ikad, pa je jasno i glasno rekao šta misli o Miljani i njenom dečku, a otkrio i neke detalje odnosa s bivšom, koja je nedavno puštena iz bolnice nakon što je preživila agoniju zbog operacije smanjenja želuca.

"Dok je ležala tamo (u bolnici) čuli smo se. Posle me je zvao njen biznismen, multumilioner, da mi kaže da je ne uznemiravam. Nešto mi je prijetio on, ja sam prekinuo vezu. Posle sam vidio da su on i njegova tašta nešto pričali o meni, pa sam se ja uključio u emisiju da objasnim da nisam uznemiravao Miljanu, imao sam dokaze za to. Miljana me je čak zvala tokom tog razgovora da odem kod njih u goste. Zamislitite to. Mariji i Bebici preporučujem da me ne smaraju, da me ne diraju", poručio je Zola, pa prokomentarisao glasine da je Bebica navodno zaprosio Miljanu.

"Ne znam, prvi put čujem to sada. Ne znam šta da kažem... Razmišljam gde je prsten maznuo. Čuo sam da je maznuo neki sat na Zlatiboru, bila im je i policija. Cirkus!", rekao je Zola u emisiji "Pitam za druga".

Izvor: RED TV/screenshot

Pogledajte i snimak Miljaninog izlaska iz bolnice: