DEBIL I KLOŠAR, SPRDNJA OD ČOVEKA! Zola o razgovoru s dečkom Miljane Kulić, udario i na Mariju: Tako se ODUVA jedna ŽENA

Bivši učesnik Zadruge, Lazar Čolić Zola žestoko je opleo po Mariji Kulić i sadašnjem dečku Miljane, Nenadu Macanoviću Bebici.

Izvor: TV Pink/YouTube/Zadruga Official/Printscreen

Nekadašnji dečko Miljane Kulić koja se i dalje nalazi u KBC Beograd nakon komplikacija posle operacije smanjena želuca u Turskoj, Lazar Čolić otkrio je detalje razgovora s Bebicom.

Poslednjih dana Zola je bio u žiži javnosti zbog razgovora i razmenjenih poruka sa Miljanom Kulić, a sada se dotakao njene majke Marije s kojim je pričao kada se uključio u emisiju u kojoj je ona gostovala, pa je došlo i do svađe.

"Je l' treba još da pokazujem poruka? Snimak je trajao nekih 30 minuta, ona je sve vreme bila nasmejana, srećna dok smo pričali. Da bih dalje pokazivao poruke, moram prvo da vidim kako će se ponašati prema meni njen dečko i njena majka, koju sam pre neko veče 'pokopao' u emisiji. Došla ona u emisiju da priča, kao da kod kuće nema pametnija posla i kao da joj ćerka nije u situaciji u kakvoj jeste. Pokazao sam kako se 'oduva' jedna žena koja ne znam ni ja o čemu priča", zapenio je Zola, a onda udario na Miljaninog izabranika Nenada Macanovića Bebicu.

"On me zove, kaže da je spopadam, smaram... On je debil, klošar, sprdnja od čoveka, nije se udostojio svoju decu da vidi, a meni nešto priča", dodao je Zola.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Miljani je u bolnici u Nišu izvađena slezina nakon komplikacija nastalih posle operacije smanjena želuca u Istanbulu. Posle nekoliko dana prebačena je u Klinički centar u Beogradu, gde se uspešno oporavlja i uskoro bi trebalo da izađe, a nedavno je navodno i napravila haos.