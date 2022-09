NEMA GRANDA, NEMA NI HONORARA - ČLANOVI ŽIRIJA IZGUBILI NA DESETINE HILJADE EVRA: "Ceca je jedina uzela 100.000"

Kako saznajemo, članovi žirija muzičkog takmičenja po epizodi dobijaju od 1.000 do 2.000 evra

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

U terminu rezervisanom za ovo popularno muzičko takmičenje emitovan je konkurentski šou "Nikad nije kasno", a osim učesnika novog serijala koji su prošli audicije, najviše razloga za nervozu imaju članovi žirija.

Odlaganje Zvezda Granda navodno je napravio veliki finansijski udar za sve njih. "Žiri je imao ozbiljnu zaradu od svake emisije, a s obzirom na to da emisija nema, sada nema ni para. Honorari im se u kreću u rasponu od 1.000 do 2.000 eura po emisiji, što znači da mjesečno zarade i do 8.000 eura", rekao je neimenovani izvor blizak produkciji za Objektiv i dodao:

"Najplaćenija je bila Ceca Ražnatović, koja je po sezoni inkasirala 100.000 evra, dok je Marija Šerifović na godišnjem nivou izlazila na 80.000 evra. Za njom su slijedile Viki Miljković i Ana Bekuta sa približnom cifrom, a Bosanac ih je pratio u stopu sa iznosom od oko 70.000 evra. Najlošije je prolazio Đorđe David, koji je u prošloj sezoni inkasirao svega 40.000 eurića".

Visoke cifre koje su pjevači i pjevačice iz žirija zarađivali bile sasvim opravdane s obzirom na to da su osim cjelodnevnih snimanja oni tokom nedelje intenzivno radili i sa svojim kandidatima pokušavajući da ih obuče kako da se vinu u zvijezde.

Dok Đorđe David, Marija Šerifović, Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac i Viki Miljković iščekuju rasplet čitave situacije, razloga za brigu jedino nema Ceca Ražnatović. Za razliku od svih ostalih, Ceca je potpisala ekskluzivni ugovor emitovao se Grand ili ne, tako da je novonastala situacija mnogo ne dotiče.

"Ceca ima ugovor koji joj garantuje 100.000 evra po sezoni, emitovale se ,,Zvezde Granda" ili ne, tako da joj novonastala situacija dođe kao plaćeni odmor".

Da je ugovorom sa produkcijom vezana za Zvezde Granda, potvrdila je i sama pevačica: "Potpisala sam ugovor na tri godine, tako da ću biti s njima još dvije godine", rekla je Ceca nedavno.