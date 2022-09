ARKAN JE ZABRANIO OVE CECINE EKSPLICITNE SCENE! Najpoznatiji srpski menadžer otkrio detalje SKANDALA sa pjevačicom

Vlada Perović, koji za sebe voli da kaže da je cio život stvarao zvijezde i da, za razliku od drugih menadžera nikada nije bio reproduktivac, jednom prilikom je ispričao kako je uspio da nagovori Radeta Šerbedžiju da zaigra sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Izvor: Kurir

- Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gdje su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije htio ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim - podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao - ispričao je Perović.

Kako kaže, Ceca je bila dobra Koštana.

Izvor: Kurir

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Vjerovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umjetnički odigrala", rekao je on.

- Ona i ja smo imali korektan odnos. Ali nismo se posle čuli i vidjeli. Jednom smo se samo sreli na nekom splavu. Arkan je zaćutao sa mnom poslije mog neuspjelog pokušaja da ga vratim u Bosnu. Naime, on je znao da ja poznajem mnoge ljude pa je tražio od mene da nešto ispeglamo kako bi on mogao da uđe u Bosnu. I poslije se Arkan naljutio što nisam uspio to da mu izdejstvujem" - rekao je u Golom životu.