BILO JE SITUACIJA KOJE NISU PRIKAZANE: Snežana Đurišić otkrila šta se dešava iza kamera u Zvezdama Granda i ko je GLAVNI

Snežana Đurišić je u emisiji "Sceniranje" govorila o Zvezdama Granda, čiji je neizostavni dio već godinama.

Izvor: Kurir TV printscreen

Velika dama na estradi i uvažena pjevačica Snežana Đurišić gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji i tom prilikom govorila i o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", čiji je već dugogodišnji član žirija.

Istakla je da takmičenje ne služi tome da utjeruje strah mladim pjevačima, već da ih pripremi na surov život koji ih čeka, ukoliko odluče da se bave tim poslom.

"Mi nismo strašni sud, iako su neki članovi žirija oštri i strogi, ali život nikoga nije milovao. Kada sam ja bila dijete došla sam na neko takmičenje, tu je bila žena koja je već otjerala jednog momka koji je bio prije mene. Rekla sam da ću da pjevam 'O, mama, mama' Lole Novaković, a ona me je pitala da li pjevam narodnjake. Otpjevala sam pjesmu Lepe Lukić i ona mi je rekla kako ću pjevati samo narodnjake. To je bila Radmila Trifunović. Ona je znala to što radi, radila je najbolje na svijetu i kod nje nije mogao da prođe niko ko ne zna", ispričala je Snežana i nastavila.

"Pazim šta ću da kažem toj djeci, ali ne mogu da kažem da je bilo odlično ako nije. I to nije nimalo lak posao. Mentorisanje je jako važna stvar, tu djecu možemo bar malo da usmjerimo, pa šta im Bog da. Moraju da budu radni, vrijedni, disciplinovani, ali ako nešto ne može - ne može. Svi vole da gledaju čarke i da čuju. Kod nas nije montirano, to je sukob mišljenja, gdje ima i malo slobode. Publika je nepogrešiva", istakla je pjevačica i otkrila kakav je odos među članovima žirija.

Izvor: Kurir TV printscreen

"Odnos je dobar. Kolegijalno je, kad imamo pauzu svi smo okej, svi smo normalni. Desi se da se nekad preispitamo ko je šta kome rekao, ali se ništa lično tu ne dešava. Uvijek ću odreagovati ako smatram da to tako treba. Budu i situacije koje se dogode, ali ostanu neprikazane javno. Snimanje traje sedam sati, ne može to sve da ide. Mi imamo sve, Saša Popović je u svom poslu vrhunski. Niko od nas neće lobirati za svog kandidata, ako on ne zavređuje pažnju. Krucijalno je da glavnu riječ ima Saša i on nepogrešivo zna šta kući treba. Nikada niko nije pokušao da urgira za kandidata", izjavila je Snežana, koja je otkrila da se dešavalo i da ispadnu dobri kandidati.

"Nije lako da se pobjednik probije posle. Treba pjesma, treba mnogo rada. Mi publici ostavimo da odluči o tome, ali to ne znači da će taj neko biti zvijezda, niti da će se ostvariti kao pjevač", poručila je pjevačica.