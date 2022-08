Konstrakta, Anfisa Letyago i Mahmut Orhan večeras otvaraju Sea Dance festival!

Večeras će na plaži Buljarica kod Budve početi osmi Sea Dance festival i to nastupima Konstrakte, Anfise Letyago, Mahmuta Orhana i jake techno i hip hop ekipe predvođene Markom Nastićem, Ilijom Djokovicem i grupom Who See!

Izvor: Sea Dance

Program prvog dana donosi više od 20 izvođača, počinje u 20:00 i traje sve do 6:30, a odvija se na tri bine smještene na samoj obali mora. Osim muzičkog programa na produkcijski superiornoj bini nošenoj moćnim Anya ozvučenjem i impresivnom rasvjetom, posjetioci će moći da uživaju i u najjačem festivalskom VR iskustvu na svijetu! Na predivnoj crnogorskoj plaži večeras se očekuje na hiljade posjetilaca, a poseban poziv na festival juče je dobila i premijerka Finske Sanna Marin!

Kapije festivala na Buljarici otvoriće se u 19.00. Nakon DJ zagrijavanja svoj nastup na glavnoj, Visa Dance Paradise powered by Turistička organizacija Budve bini, u 20:30 započeće Kejt. Nakon nje u 21:35 na scenu se penju Who See, a u 22:50 dugo očekivana Ana Đurić Kontrakta na njenom prvom nastupu u Crnoj Gori. Drugačiji zvuk donijeće u 00:30 hitmejker Mahmut Orhan, poslije kojeg slijedi čvrsta elektronska postava koji čine Marko Nastić u 02:00, jedno od najjačih techno imena današnjice Anfisa Letyago od 03:30 i Ilija Djokovic od 05:30.

Obližnja Together. Always! Powered by Guarana bina ove će godine biti posvećena crnogorskoj elektronskoj sceni. Prvog dana, od 20:00 do 06:00 na njoj će nastupiti redom: Necke, Soft 85, Sen Oliver, Marko Pajković, Oak Brothers, Marko T, 84bit, Nessuno, John-K i Rudhaman. Omiljenu Tuborg Silent Dance binu večeras će preuzeti DJ Dirty, Fanatic, Đura Ćurčić, JJoy i Alex Mark.

Osim muzičkog, Sea Dance donosi i pregršt dodatnih interesantnih sadržaja i zona, poput Pixelate i XO Boxa, koji će biti realizovani u duhu društvenog aktivizma kome je Fondacija EXIT vjerna godinama unazad tokom svih festivala. Posjetioce će u festivalskom prostoru dočekati i poruke o mentalnom zdravlju. Najjače VR festivalsko iskustvo posjetioci će moći da iskuse u EXITVERSE zoni. Ovaj VR projekat EXIT je predstavio na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai i čine ga poznate Exitove festivalske lokacije snimljene 8K 360 VR kamerom u julu 2021. godine. Sea Dance posjetioci će moći da iskuse EXIT festival kao da su na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali i na mjestima koja nikome nisu dostupna!

ve regularne i VIP ulaznice moraju se zamijeniti za festivalske narukvice na zamjenskim mjestima koja se nalaze kod kapija festivala. Radno vrijeme im je od 10:00 do 03:00 za regularne ulaznice i od 16:00 do 03:00 za VIP. Ulaz na festival biti će moguć najkasnije do 03:00.

Kao i prethodnih godina, unutar Sea Dance-a će biti moguće isključivo festivalskom karticom za plaćanje. Organizatori su se pobrinuli za shuttle buseve iz Budve i Bara do Buljarice, kao i za posebne cijene taxi prevoza.

Ulaznice će se moći kupiti i na festivalskim kapijama. Finalna cijena festivalske ulaznice je 45 eura, dok jednodnevne ulaznice koštaju 20 eura.

Informacije o satnici, ulaznicama, smještaju, prevozu i svim drugim novostima vezanim za festival mogu se pronaći na zvaničnoj stranici festivala, Facebook stranici, Instagram profilu i Sea Dance aplikaciji.