SJUTRA POČINJE SEA DANCE! SVE JE SPREMNO ZA VELIKO FINALE LJETA!

Dio ovogodišnjeg izdanja Sea Dance festivala biće i VR zona, koja će doneti najjače festivalsko VR iskustvo na svijetu!

Izvor: Sea Dance

Sve je spremno za osmo izdanje Sea Dance festivala, koje počinje sjutra u 20 časova, uz neke od vodećih svjetskih zvezda i najtraženija regionalna imena elektronske, trap, hip hop, rock i pop scene! Na budvanskoj plaži Buljarica i njenoj predivnoj pješčanoj i šljunkovitoj obali, od 26. do 28. avgusta stiže veliko finale festivalskog ljeta, uz duge noći pune sjajnog provoda i uzbudljiv program koji predvode Nina Kraviz, Konstrakta, Anfisa Letyago, Shouse, Mahmut Orhan, Mind Against, Senidah, Dubioza Kolektiv, Marko Nastić, Who See, Crni Cerak, Kejt i mnogi drugi. Vremenska prognoza za vikend najavljuje sunčano i topo vrijeme, sa temperaturama preko 30 stepeni, idealno za veliku žurku na svega metar od Jadranskog mora.

Velike zvijezde na Glavnoj bini festivala

Na Visa Dance Paradise powered by Turustička organizacija Budve bini prvog festivalskog dana, u petak 26. avgusta, po prvi put pred crnogorskom publikom nastupiće omiljena umjetnica ovih prostora Konstrakta. Na Glavnu binu stižu i globalni hitmejker, producent i DJ Mahmut Orhan, techno glas nove generacije, harizmatična Anfisa Letyago, vodeći crnogorski hip hop dvojac Who See, veteran regionalne scene Marko Nastić, lokalni predstavnik Drumcode lejbla Ilija Djokovic, kao i talentovana i mlada zvijezda u usponu Kejt. Na Together. Always! powered by Guarana stejdžu za DJ pultom će se smjenjivati Necke, Soft 85, Sen Oliver, Marko Pajković, Oak Brothers, Marko T, 84bit, Nessuno, John-K i Rudhaman.

Drugog festivalskog dana, u subotu 27. avgusta, na Glavnu binu premijerno dolaze australijska senzacija Shouse, tvorci jednog od najvećih hitova poslednjih godina – „Love Tonight“, zatim jedan od najtraženijih dvojaca u elektronskoj muzici današnjice Mind Against, sjajni Human Rias, jedini izvođač u istoriji Exita koji je ove godine otvorio i zatvorio mts Dance Arenu, balkanska trap kraljica Senidah, Mimi Mercedez, Tam, Micka Lifa i Thicc Boi. Na drugom stejdžu muziku će puštati Marc Stan, Starac, Mr Mips, Vlado Božović, Lazar b2b Vuk Đurišić, Branko Vuković b2b Iks Oks, Mr Lekka b2b Mallex Marrero, Budo Šuković, Satie i Stamina.

Poslednjeg dana festivala, u nedelju 28. avgusta na Visa Dance Paradise powered by Turustička organizacija Budve bini će nastupiti jedna od najvećih zvijezda elektronske scene, neprikosnovena techno kraljica Nina Kraviz, najveći regionalni bend poslednje decenije Dubioza Kolektiv, multitalentovani muzičar Marko Louis, predstavnik Afterlife lejbla Coeus, trap senzacija Crni Cerak & Lacku, kao i lokalni izvođači Proximus, Da Wreck i DJ Mandozica. Za muzičku selekciju na Together. Always! powered by Guarana biće zaduženi DJ-evi Nikola Soc, Stanco, Konatari, Pim Secle b2b Pelzensers, Double Needle b2b Doshljak, CHBX, Burkakke b2b Straks, Buba, Lerr i P.S.

Na Tuborg Silent Dance bini, tokom tri festivalska dana za muziku će biti zaduženi DJ Dirty, Fanatic, Đura Ćurčić, JJoy i Alex Mark.

EXITVERSE - VR Sea Dance zona: Najjače festivalsko VR iskustvo na svijetu

Na Sea Dance premijerno stiže ekskluzivni VR projekat koji je EXIT predstavio na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai i koji čine poznate Exitove festivalske lokacije snimljene 8K 360 VR kamerom u julu 2021. godine. Sea Dance posjetioci će tako moći da iskuse EXIT festival kao da su na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali i na mjestima koja nikome nisu dostupna! Mogu biti na dunavskom Varandinskom mostu, koji svake godine pređe na hiljade ljudi da bi stigli do Petrovaradinske tvrđave i festivala, zatim slijede glavna kapija i raskrsnica koja vodi do brojnih festivalskih bina i zona, a na Glavnoj bini čeka ih David Guetta, ali ovog puta mogu biti pored njega, na mjestu na kojem niko nije bio! Na obližnjoj, svjetski poznatoj mts Dance Areni posjetiocima se pruža prilika da stoje uz legendarne Paula Kalkbrennera i Solomuna, a pogled na hram elektronske muzike i jutra za pamćenje mogu imati i iz VIP zone.

Bina Sea Dance-a na manje od pola metra od mora!

I na ovogodišnjem izdanju Sea Dance festivala, na manje od pola metara od mora, napravljena je najveća festivalska konstrukcija na ovom dijelu jadranske obale, uz supermoćni soundsystem Anya, jedno od najprestižnijih ozvučenja na svijetu i vizuelni dizajn velikog ekvilajzera.

Sea Dance shuttle prevoz

I ove godine organizatori su se pobrinuli za organizovanje shuttle buseva iz Budve i Bara do Buljarice, kao i za posebne cijene taxi prevoza. Oni koji se odluče da na festival dođu ličnim prevozom pripremljeno je nekoliko parking zona. Sve informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu festivala.

Aktuelne cijene ulaznica do sjutra!

Ulaznice za Sea Dance festival dostupne su po cijeni od 34.99 Eur, dok je cijena jednodnevnih ulaznica 14,99 Eur. Aktuelne cijene ulaznica važiće do petka 26. avgusta, nakon čega slijedi finalno poskupljenje. Ulaznice su dostupne putem festivalskog sajta, kao i preko Gigs Tix prodajne mreže u Crnoj Gori i online. Od petka, 26. avgusta, ulaznice će se prodavati i na festivalskim kapijama.