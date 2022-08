Uz Anya soundsystem za dva dana će zablistati Nina Kraviz, Konstrakta, Shouse, Anfisa Letyago, Mahmut Orhan i mnogi drugi!

Izvor: Sea Dance Festival

Sea Dance Festival



Attachments2:05 PM (2 minutes ago)



to Sea, bcc: redakcija



Translate message

Turn off for: Croatian

Dragi prijatelji,

Na Sea Dance stižu supermoćno ozvučenje Anya i najjače festivalsko VR iskustvo na svijetu!

Uz Anya soundsystem za dva dana će zablistati Nina Kraviz, Konstrakta, Shouse, Anfisa Letyago, Mahmut Orhan i mnogi drugi!

Dio ovogodišnjeg izdanja Sea Dance festivala biće supermoćno ozvučenje Anya i VR zona, koja će doneti najjače festivalsko VR iskustvo na svijetu! Dobro znana festivalska produkcija je spremila spektakularne pozornice za svjetske i regionalne zvijezde kao što su Nina Kraviz, Konstrakta, Shouse, Anfisa Letyaga, Mahmut Orhan, Mind Against, Dubioza Kolektiv, Senida i mnogi drugi, koji će za dva dana stati pred publiku iz Crne Gore, regiona i svijeta!

Anya je jedno od najprestižnijih ozvučenja na svijetu, čuvenog američkog proizvođača EAW (Eastern Acoustic Works). Američku premijeru je doživjelo na festivalskom gigantu Coachelli, a u Srbiju je stiglo pravo na EXIT festival 2016. godine i donijelo revoluciju u zvuku!

Pojava Anye u svijetu tehnologije zvuka poredi se revolucijom koju je iPhone uveo na tržištu mobilnih telefona i tablet računara. Porastom koncertne i festivalske industrije u svijetu, pogotovo u domenu elektronske muzike, došlo je do porasta potrebe za zvučnim sistemima koji reprodukuju jači zvučni pritisak. Niz vodećih proizvođača izbacili su na tržiste sisteme velike snage, ali je samo Anya donijela tehnologiju, koja pored snage nudi i potpunu kontrolu rasprostiranja frekvencija, i to bez fizičkog usmjeravanja zvučnika. Ovaj sistem stoji uspravno, dok niz kompjutera analizira prostor i prilagođava mu tako da svi u publici čuju jednako moćan i precizan zvuk u svakom trenutku!

VR Sea Dance zona: Najjače festivalsko VR iskustvo na svijetu

Na Sea Dance premijerno stiže ekskluzivni VR projekat koji je EXIT predstavio na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai i koji čine poznate Exitove festivalske lokacije snimljene 8K 360 VR kamerom u julu 2021. godine. Sea Dance posjetioci će tako moći da iskuse EXIT festival kao da su na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali i na mjestima koja nikome nisu dostupna! Mogu biti na dunavskom Varandinskom mostu, koji svake godine pređe na hiljade ljudi da bi stigli do Petrovaradinske tvrđave i festivala, zatim slijede glavna kapija i raskrsnica koja vodi do brojnih festivalskih bina i zona, a na Glavnoj bini čeka ih David Guetta, ali ovog puta mogu biti pored njega, na mjestu na kojem niko nije bio! Na obližnjoj, svjetski poznatoj mts Dance Areni posjetiocima se pruža prilika da stoje uz legendarne Paula Kalkbrennera i Solomuna, a pogled na hram elektronske muzike i jutra za pamćenje mogu imati i iz VIP zone.

Uz najavljeno Anya ozvučenje na Sea Dance festivalu savršeno će zvučati: Nina Kraviz, Konstrakta, Shouse, Mahmut Orhan, Mind Against, Anfisa Letyago, Human Rias, Dubioza Kolektiv, Senidah, Marko Louis, Who See, Marko Nastić, Coeus, Ilija Djokovic i mnogi drugi. Sea Dance počinje za samo dva dana, od 26. do 29. avgusta na plaži Buljarica!

Ulaznice za Sea Dance festival dostupne su po cijeni od 34.99 Eur, dok je cijena jednodnevnih ulaznica 14,99 Eur. Aktuelne cijene ulaznica važiće do petka 26. avgusta, nakon čega slijedi finalno poskupljenje. Ulaznice su dostupne preko festivalske stranice, kao i Gigs Tix prodajne mreže u Crnoj Gori i online.