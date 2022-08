NAKON ŠTO JE SEA DANCE FESTIVAL ODBIO ULTIMATUM KALUSH ORCHESTRA: MARKO LOUIS ZAOKRUŽUJE OVOGODIŠNJI LINE UP SEA DANCE!

Originalan spoj soula, r’n’b, popa i elemenata balkanske i orijentalne kulture na osmo izdanje Sea Dance festivala donosi multitalentovani muzičar Marko Louis.

Izvor: Sea Dance Festival

Nakon što je Sea Dance festival odbio ultimatum Kalush Orchestra, kojim je zahtijevano otkazivanje nastupa jedne od najvećih zvijezda elektronske muzike današnjice Nine Kraviz, koja je porijeklom iz Rusije, ovaj ukrajinski sastav neće nastupiti na festivalu.

Marko Louis će zaokružiti ovogodišnji line up festivala na kojem su neka od najuzbudljivijih svjetskih, regionalnih muzičkih i domaćih zvijezda, kao što su Nina Kraviz, Konstrakta, Anfisa Letyago, Shouse, Mahmut Orhan, Mind Against, Senidah, Dubioza Kolektiv, Marko Nastić, Who See, Crni Cerak, Kejt i plejada crnogorskih DJ-eva! Osmo izdanje Sea Dance festivala, koje će biti održano od 26. do 28. avgusta, na predivnoj plaži Buljarica počinje za samo tri dana!

Marko Louis, autor i kompozitor koji stvara sopstveni „Balkan Soul“ od muzike, važi za nekoga ko briše granice u muzici, a već po prvim taktovima bilo koje njegove pjesme prepoznaje se jedinstven stil, kojim se izdvojio na domaćoj muzičkoj sceni.

MARKO LUIS Izvor: Marko Louis

Povezanost Marka Louisa sa EXIT porodicom krunisana je 2019. godine himnom tadašnjeg izdanja EXIT Tribe, koja je izvedena na zvaničnoj ceremoniji otvaranja i koja je stvorena u saradnji sa Petrom Zorkićem. Snimljen je i spot koji je posjetioce festivala podsjetio da su kao jedno i da ih sve povezuje ljubav prema muzici.

MARKO LOUIS EXIT Izvor: EXIT Festival

U maju 2015. godine Marko Louis je izdao svoj prvi solistički album „Shine On Me“, na engleskom jeziku. Od tada se posvećuje solo karijeri i 2017. godine izdaje drugi solistički album „Beskraj“, koji je donio zreliji zvuk. Treći studijski album „Euridika“ se može smatrati nastavkom jednog novog zvuka koji je publika iz Srbije i regiona, pa i šire prepoznala. Inspirisan uspjehom i publikom, koja je iz godine u godinu sve veća, u decembru 2020. izdaje četvrti studijski album „Sloboda“, koji i te kako dobija na značaju, ne samo zbog situacije u kojoj se našao čitav svijet zbog pandemije, nego i zbog potvrde autentičnog zvuka. U septembru 2021. objavljuje prvi dječji album „Ja se zovem Slon“, koji su veoma lijepo prihvatili i mališani i roditelji. U januaru 2022. je snimio dvije pjesme za film „Nečista krv“, koje su najavile prvi srpski film na platformi NETFLIX.

MARKO LUIS Izvor: Mascom Records

Ljeto će ove godine na Sea Dance festivalu prvog dana produžiti i Konstrakta, koja će prvi put nastupiti pred publikom Crne Gore, a na Glavnu binu stižu i producent i DJ Mahmut Orhan, techno glas nove generacije Anfisa Letyago, vodeći crnogorski hip-hop dvojac Who See, veteran regionalne scene Marko Nastić, domaći predstavnik Drumcode lejbla Ilija Djokovic, kao i svestrana mlada zvijezda u usponu Kejt.

Drugog festivalskog dana nastupiće tvorci ljetnje himne „Love Tonight“ Shouse, jedan od najtraženijih dvojaca u elektronskoj muzici današnjice Mind Against, sjajni Human Rias, energična trap kraljica Senidah, kao i jedinstvena Mimi Mercedez, a nov svjež zvuk donose i Tam, Micka Lifa i Thicc Boi.

Zadnjeg dana Sea Dance festivala nastupiće neprikosnovena techno kraljica Nina Kraviz, godinama jedna od najvećih zvijezda elektronske scene, a uz nju i najveći regionalni bend posljednje decenije Dubioza Kolektiv, predstavnik Afterlife lejbla Coeus, trap senzacija Crni Cerak. Fantastičnu muzičku energiju dodaće Proximus, Da Wreck i DJ Mandozica.

Za crnogorske DJ-eve će biti rezervisana Together. Always! bina, na kojoj će se prvog dana za DJ pultom smjenjivati Stefan Andjušić, Soft 85, Sen Oliver, Marko Pajković, Marko T, 84 bit, Nessuno, John K. i Rudhaman. Drugog dana odličnu Sea Dance žurku donose: Marc Stan, Starac, Mr. Mips, Vlado Božović, Lazar b2b Vuk Đurišić, Branko Vuković b2b Iks Oks, Mr Lekka b2b Mallex Merrero, Budo Sukovic, Satie i Stamina. Poslednjeg festivalskog dana na Together. Always! bini posjetiocima će se predstaviti: Nikola Soc, Stanco, Konatari, Pim Secle b2b Pelzensers, Double Needle b2b Doshljak, CHBX, Burkkake b2b Strax, Buba, Lerr i P.S.

Ulaznice za Sea Dance festival dostupne su po cijeni od 34.99 Eur, dok je cijena jednodnevnih ulaznica 14,99 Eur. Aktuelne cijene ulaznica važiće do petka 26. avgusta, nakon čega slijedi finalno poskupljenje. Ulaznice su dostupne preko festivalske stranice, kao i Gigs Tix prodajne mreže u Crnoj Gori i online.