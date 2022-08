Sea Dance festival od 26. do 28. avgusta na budvansku plažu Buljarica donosi miris beskrajnog ljeta, mora i soli, zajedno sa velikim muzičkim imenima današnjice!

Izvor: Sea Dance Festival

Dok odbrojavamo dane do festivala, donosimo 10 razloga zbog kojih se najbolja žurka na jadranskom primorju ne propušta!

Konstrakta premijerno u Crnoj Gori!

Premijerni nastup u Crnoj Gori imaće omiljena umjetnica ovih prostora Konstrakta, nakon što je oduševila čitav svijet na Evroviziji, a potom i na Sea Star-u i Exitu, gde je nastupila kao prva domaća hedlajnerka u istoriji festivala! Njen nastup u Buljarici prvog dana festivala iščekuje se sa nestrpljenjem, a na Sea Dance donosi „Triptih“ i numere „Mekano“, „Nobl“ i naravno, globalno poznatu „In Corpore Sano“, zajedno sa ozbiljnim hitovima iz njene karijere sa grupom Zemlja Gruva – svima poznate „Nisam znala da sam ovo htela“, „Da bi nam“, „Đango“, „Mama“, „Jednom je sada“ i mnoge druge.

Eternal Summer with Konstrakta | Sea Dance 2022

Plaža Buljarica – biser jadranske obale

Plaža Buljarica smještena je na svega pola sata vožnje od budvanskog Starog grada i predstavlja istinski biser netaknute prirode jadranske obale. Pješčana i šljunkovita obala obgrljena je pojasom borove i listopadne guste šume i 300 godina starim maslinjakom, što čini ovu crnogorsku plažu pravom zelenom oazom. Savršena lokacija za duge ljetnje festivalske noći, uz najbolje društvo, odličnu muziku i zvuk talasa!

Najveći hitovi za najrasplesanije ljeto

Od ljetnje himne „Love Tonight“ australijske senzacije Shouse, globalnog hitmejkera Mahmuta Orhana i numere „Feel“, preko bogatih pjesmarica koje donose regionalni muzički kosmopoliti Dubioza Kolektiv, Konstrakta, Senidah i Who See, osmo izdanje Sea Dance festivala biće mjesto nastanka soundtracka nezaboravnog, beskrajnog ljeta satkanog od planetarnih i regionalnih hitova. Imaćete priliku da se ušuškate u „Mekano“, otplešete do „U. S. A.“, upitate osobu do sebe „Đe se kupaš“, pa sve to ponovite na „Replay“!

Eternal Summer with the Greatest Hits | Sea Dance Festival 2022

Vodeća svjetska i regionalna techno imena

Pored techno diva Nine Kraviz i Anfise Letyago, jadransko primorje rasplesaće i italijanski dvojac Mind Against trakama „Gravity“, „Walking Away“ i „Freedom“, a pridružuju im se i Human Rias, jedini izvođač u istoriji Exita koji je ove godine otvorio i zatvorio Dance Arenu, sjajni Coeus, predvodnik novog techno talasa Ilija Đoković, kao i veteran regionalne scene Marko Nastić i više od 30 domaćih zvijezda koje zaokružuju elektronski zvuk na Sea Dance festivalu.

Let's Get the Rave Started | Sea Dance Festival 2022

Sea Dance je najveći festival u Crnoj Gori, sa evropskom titulom

Sea Dance je najveći festival u Crnoj Gori, a već nakon prvog održanog izdanja 2014. godine ponio je titulu Najboljeg evropskog festivala srednje veličine. Osam godina za redom tradicionalno donosi impresivan line up sačinjen od najpopularnijih svjetskih muzičkih zvijezda, okupljajući fanove iz preko 50 zemalja iz cijelog svijeta. Zahvaljujući Sea Dance festivalu jadranskom obalom odzvanjali su hitovi megastarova kao što su The Prodigy, David Guetta, Skrillex, Fatboy Slim i mnogi drugi, ali i najveća regionalna muzička imena, a ta tradicija nastavlja se i ove godine.

Jedinstvena prilika da po prvi put čujete Mind Against, Anfisu Letyago, Human Riasa, Coeus, Tam i Micka Lifu!

Fenomenalna garnitura vodećih muzičkih imena nastupiće u Crnoj Gori po prvi put upravo na ovogodišnjem, osmom izdanju Sea Dance festivala. Od besprijekornih techno i house frekvencija koje donose Mind Against, Anfisa Letyago, Human Rias i Coeus, do pop i trap zvuka mladih regionalnih zvijezda Tam i Micka Life, debitantski nastupi na crnogorskoj obali donijeće pravo osvježenje vrelim ljetnjim danima.

Eternal Summer with Mind Against | Sea Dance Festival 2022

Jake ženske snage na Glavnoj festivalskoj bini

Prva dama svjetske elektronske muzičke scene Nina Kraviz na tirkiznu jadransku plažu Buljarice donosi techno bangere „Ghetto Kraviz“, „I’m Gonna Get You“ i „Desire“, a u stopu je prati techno glas (nove) generacije Anfisa Letyago sa singlovima „HAZE“, „Nisida“ i „Catch The Spirit“. Snažnu žensku energiju na Glavnoj bini drže umjetnica Konstrakta, neprikosnovena trap kraljica Senidah, reperka Mimi Mercedez, trap princeza Micka Lifa, ali i pop zvijezde u usponu i talentovane kantautorke Tam i Kejt.

Eternal Summer with Nina Kraviz | Sea Dance 2022

Eternal Summer with Anfisa Letyago | Sea Dance 2022

Eternal Summer with Senidah | Sea Dance 2022

Eternal Summer with Mimi Mercedez | Sea Dance 2022

Podrška lokalnoj muzičkoj sceni

Sea Dance festival i ove godine nastavlja sa osnaživanjem crnogorske scene kroz pružanje podrške lokalnim izvođačima. Pored najtraženijeg hip hop dua Who See, fanastičnoj postavi regionalnih i domaćih zvijezda elektronske scene pridružuju se 84 BIT, Anjusic, Branko Vuković, Buba, Budo, CHBX, Došljak, Double Needle, Iks Oks, John K, Konatari, Lazar, Marko Pajković, Marko T, Mr Lekka, Mr Mips, Nessuno, OAK brothers, Sen Oliver, Pelzensers, Pim Secle, Rhudaman, Satie, Soc, SOFT 85, Stamina, Stanco, Starac, Straks, Vlado Božović i Vuk Đurišić. Nekima od crnogorskih DJ-eva će to biti premijerni festivalski nastupi, što potvrđuje ulogu Sea Dance-a kao festivala koji promoviše i afirmiše lokalne izvođače.

Muzičke zvijezde jednoglasno – Sea Dance je najbolji festival na morskoj obali!

Oduševljenje festivalskom lokacijom, lineupom, publikom i cjelokupnim iskustvom dijele i muzičke zvijezde koje su ranijih godina nastupile na festivalu. Meduza i Satori složili su se sa regionalnim zvijezdama Bajagom, Foxom, Surrealom i Muhom da je Sea Dance najbolja žurka na Jadranu, dok se Senidah pridružila u želji da se ponovo vrati na festival – ta želja se ove godine i ostvaruje, kako trep kraljici, tako i publici.

„Ako dođete na Sea Dance, doći ćete na najbolju žurku na Jadranu!“ (VIDEO)

Beskrajno ljeto

Festivalsko ljeto u EXIT porodici probuđeno je uz parolu „Summer Awakening“ na Sea Star festivalu u Umagu, utvrđeno sloganom „Together. Always!“ na samom Exitu, dok Sea Dance festival kruniše i produžava sezonu ljetnjih festivala pod krilaticom „Eternal Summer“. Tirkizna uvala plaže Buljarica probudiće ritam beskrajnog ljeta najboljom žurkom jadranskog primorja, koja počinje za samo četiri dana!

Aktuelne cijene ulaznica za Sea Dance festival važe samo još danas, do kraja dana! Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 29.99 Eur, uz uštedu od 35 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice dostupne su po poklon cijeni od 12,99 Eur, što je ušteda od 40 odsto. Ulaznice su dostupne preko festivalske stranice, kao i Gigs Tix prodajne mreže u Crnoj Gori i online.