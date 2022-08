MOGLI SU BOLJU SLIKU DA STAVE NA NASLOVNU: Suzana o vrućim fotkama koje su šokirale Srbiju - Dobila sam 3 puta više para

Suzana Mančić o slikanju za Plejboj

Pre 18 godina poznata voditeljka Suzana Mančić osvanula je naga na naslovnoj strani magazina Plejboj.

Ona je za ovo fotkanje dobila najveći honorar od svih domaćih lepotica koje su se odvažile na ovaj korak.

“Bilo je i ranije ponuda, konkretno za hrvatski Plejboj, ali sam uporno odbijala. A onda su paparaci iz potaje slikali mnoge naše poznate žene i devojke, i to što gore, to bolje, pa im se javno podsmevali po tabloidnim časopisima. Tada je počelo da izlazi srpsko izdanje Plejboja na čijem čelu je bila urednica Duška Jovanić. Kada me je pozvala na razgovor, a znala sam njene ubeđivačke sposobnosti, njen intelekt, znala sam da ću pristati. Govorila je ovako:

'Samo posebne i jake žene se slikaju za ovaj časopis, žene koje pomeraju granice, koje su samouverene, ostvarene u svojoj profesiji. Uostalom, nudim ti selebriti editorijal kojim se mogu pohvaliti najveće svetske zvezde, a ne duplericu, u časopisu koji je cenjen u celom svetu, ne samo zbog erotike, već i estetike'", rekla je Suzana.

"Slušajući je, setila sam se ružnih fotografija i komentara koji su tog leta bili aktuelni, i pomislila, ako već treba da se skinem, neka to bude lepo, profesionalno, pod dobrim svetlom i pod mojom kontrolom. I pristala sam….”, priseća se Suzana.

Fotografisanje je trajalo dva dana, ekipa je želela da postigne holivudski glamur, a na kraju su svi zajedno uspeli u tome.

"Ja sam u to vreme imala 48 godina, izgledala sam fenomenalno, linija mi je bila savršena, godinama sam uporno vežbala…. Isijavala sam samouverenošću i zrelošću", kaže ona.

"I nisam bila baš gola, bilo je tu cveća koje je skrivalo šta treba. Ali... Nisam baš bila potpuno bez treme, pa sam na fotkanje povela svoju blisku rođaku, da mi čuva strah i odagna eventualnu nelagodu. Ona je bila jedina osoba iz mog okruženja koja je znala šta radimo", kaže Suzana.

Iako je svesno znala da će ovo fotografisanje biti glavna tema u gradu, želela je da pomeri granice.

"Znala sam šta radim i da će biti cirkusa, čaršijskog ogovaranja i negativnih komentara, ali tako se pomeraju granice, zar ne? Niko mi nije rekao ‘Bravo, Mančić’, niko nije pohvalio kvalitet fotografija, glavna tema su bile moje godine, kako se usuđujem… E pa vidite, nisam se ja slikala samo sebe radi, da se pokažem već da se poklonim svojoj generaciji, da osnažim sve one žene iz pedeset i neke, koje su odavno proglašene za babe i bačene u staro gvožđe, iako su i dalje lepe, očuvane i poželjne. To je bila moja misija", priča nam Suzana i dodaje:

"Ne kajem se, štaviše, ponosna sam na sebe što sam savladala nametnute tabue i stid, i pokazala da lepota žene ne zavisi od broja godina. Pokazala sam hrabrost."

Kada se danas osvrne na slikanje, Suzana bi promenila samo jednu stvar.

"Promenila bih samo naslovnu stranu jer je otišla u sivo u štampi. Mogla je biti mnogo bolja".

Iako je ovim fotografijama naišla na razne komentare, znala je ipak šta radi, pa je tako znala sve to i da naplati.

"O tome se ne govori, ali reći ću samo da sam još od pregovora sa Hrvatima znala kako se kreću cifre i tražila tri puta više. I dobila", kaže Suzana za kraj.