IZNAJMIĆU STAN, DEJAN NE ŽELI DA ŽIVI SA MNOM: Aleksandra progovorila o odnosu s Dragojevićem - Još nije bio kod mene!

Aleksandra i Dejan uskoro planiraju na letovanje, a evo kako sada stoje stvari u njihovoj vezi i kakve planove imaju.

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević su nastavili vezu posle rijalitija i, kako kažu, sve im ide savršeno, ali je bivša učesnica Zadruge ipak priznala da trenutno ne planira da živi s dečkom.

"Deki je iznenada otišao na more, David ga je pozvao i on je krenuo. Dugo su bili odvojeni i sad hoće da se kao braća provedu i druže, što meni uopšte ne smeta! Šta ću ja tamo s njima kao čičak, kad je muška ekipa. Sve je u najboljem redu, da se niko ne sekira", rekla je Aleksandra i priznala da misli da je željan slobode.

"Smatram da jeste zato što je bio u nekoj vrsti zatočeništva skoro pet godina, ali svojom voljom, on je sam birao da tako živi. Smatram da ja posedujem sve kvalitete jedne prave devojke, koja sebe gradi i koja će tek izgraditi sebe na najbolji način. Nema razloga da se pored mene pati, niti mu ja zabranjujem da bude slobodan. Za sada mu je lepo ovako sa mnom", smatra Nikolićeva koju je Dejanova porodica odlično prihvatila, a sada je otkrila da on još nije bio u njenoj kući.

"Jer su kod mene svaki dan majstori, pošto renoviram stan u kom sada živim. Kad se završi sve on će doći, jer sada je haos, nemam gde da ga uvedem. Okej je s mojom mamom, čuju se kad sam kod njega, pa nazovem mamu i onda oni pričaju. Mama vidi da sam srećna i to joj je najbitnije", poručila je Aleksanra.

"Ja želim da prvenstveno završim svoj stan, a onda možda iznajmim stan koji će biti bliži gradu, jer sada živim u Kotežu, a Dejan još ne planira da ide iz Veternika, što mi je razumljivo, želi da bude sa porodicom. Mi smo zajedno svakako, ja sam često kod njega i kao da živimo zajedno. Nećemo da žurimo, naša veza ide postepeno, planiramo u avgustu da odemo na letovanje, pa polako. Sve će da se skocka kako treba", izjavila je i rekla i da su jednako ljubomorni oboje, ali da ne daju jedno drugom povoda za ljubomorui da loši komentari ne utiču na njihov odnos.

"Stalno Dejanu stižu neke poruke vezane za mene, navodno su to neki njegovi fanovi, a ustvari nisu. Svašta se piše o meni i kada bih ja čitala sve to, završila bih u sobi i ne bih izlazila iz kuće. Ja guram napred, znam šta sam radila u životu i koliko vredim. Dejan zna sve o meni, mi smo pričali o svemu, tako da se i on ne opterećuje. Te neke priče ne mogu ništa da nam poremete. Niti njemu neko može da napuni glavu, niti meni."