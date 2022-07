MUVALI SE MJESECIMA I RASKINULI POSLE PAR NEDELJA! Pukla ljubav Anđela i Sandre - Otkrila šta joj je Ranković rekao!

Sandra Rešić oglasila se i saopštila da su ona i Anđelo Ranković raskinuli samo par dana po izlasku iz rijalitija.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Sandra Rešić i Anđelo Ranković nekoliko mjeseci koje su proveli zajedno u Zadruzi gotovo konstantno su imali prisan odnos, ali su vezu ozvaničili samo nekoliko dana pred veliko finale.

Sada je Sandra posle samo nekoliko nedelja zabavljana otkrila da su raskinula, te šta joj je Anđelo rekao. Kako je navela oni su se razišli bez drame i ostali su u korektnim odnosima.

"Dobro sam, sve je okej. Nismo više zajedno. Tako je najbolje. Kad ne ide - ne ide, nema razloga da se trudim i ne želim. On je rekao da se ne osjeća dobro, ne zbog mene, nego generalno. Ja da vučem za dvoje ljudi, ja ne mogu. Koliko sam mogla da mu pomognem, pomogla sam mu. Šta se dešava s njim napolju, ja ne znam. Pokušavala sam, ali on i dalje nije dobro. Ja zaista više ne mogu. Nije bilo ružnih riječi, uvreda... Ne mogu ništa o Anđelu loše da kažem", rekla je Sandra i dodala:

"Jedini odgovor koji sam dobila od njega jeste da se on sam sa sobom ne osjeća dobro i to je to. On je rekao da neće ni mene da maltretira, da mi za ovih nekoliko dana napolju nije pružio ni 10 posto onoga što može da mi pruži. Nemam nijednu ružnu riječ da mu kažem, ja se inače ne svađam u ljubavnim odnosima, ja dođem, završim i idem. Ja sam rekla da je to - to i da nema potrebe da se maltretiramo. Ne želim da dajem prostora spekulacijama. Ja sam presjekla i rekla da je gotovo, dosta od mene! Dala sam sve od sebe! Mislim da je bilo dosta davanja sebe, sve što sam imala od emocija dala sam tamo, nemam više snage, niti želim, hoću da me neko drži kao malo vode na dlanu. Smatram da ništa manje od toga ne zaslužujem".

Sandra je istakla da je dobila veliki broj poruka podrške nakon izlaska iz Zadruge, da je ponosno na sebe kao i da je njena majka znala da veza sa Anđelom nije prava.

"Cica je vidjela da to nije to. Od sinoć sam odlučila da u životu samo čuvam ljude koji dovoljno cijene mene, kao što i ja cijenim njih. Ako nije tako, ne treba mi niko u životu, biću sama bolje. Uvijek je bolje dobar razvod, nego loš brak", poručila je Sandra Rešić.

