Zadruga je završena, a par koji se poslednji smuvao u rijalitiju su Sandra Rešić i Anđelo Ranković.

Izvor: Kurir TV

Sandra Rešić i dalje sabira utiske iz Zadruge, u kojoj je dve nedelje pre finala uplovila u vezu s Anđelom Rankovićem.

"Utisci se nisu slegli, ne mogu da odahnem, haos mi je u glavi, sve mi bubnji. Mislim da treba da imaš ogromne živce za rijaliti, uopšte nije jednostavno. Moj cilj je bio kao i prošle godine, da zaradim dovoljno novca da ostvarim svoje ciljeve. Ovo je najbolji projekat za promociju. Važno mi je da sam ispoštovala ljude i nikoga nisam obrukala kod kuće, a svađe i psovke, od toga me nije sramota", rekla je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Otkrila je i u kakvom je odnosu s Anđelom po izlasku iz rijalitija.

"Emocije su proradile ranije, bilo je mnogo problema. Smatrala sam da je najbolje da se sačeka da izađemo napolje, ali stvari su se otrgle kontroli. Nisam bila spremna u tom trenutku za to, ali sada se ne kajem", priznala je u uključenju.

Dodala je da ih svi pitaju zašto još nisu raskinuli i poručila im da je srećna i zadovoljna, te da će vreme pokazati da li je to bila dobra odluka. U Zadruzi je pazila na liniju i dosta smršala, pa je prezadovoljna svojim izgledom, a otkrila je i svoje planove.

"Najlakše je otići u Kolumbiju, more, odmor... Najbitnije je da realizujemo svoje ciljeve, a more kao more, mogu i u septembru. Za sada samo planiram nove muzičke projekte", izjavila je Sandra.

NISAM HTELA VEZU, ALI STVARI SU SE OTRGLE KONTROLI: Sandra Rešić progovorila o odnosu s Anđelom - "Nisam bila spremna"

