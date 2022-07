TEK ĆE DA STAVLJA GRUDI I STRUŽE BRADU! Šok planovi rijaliti preljubnice - potrošiće 10.000 eura na plastične operacije

Dalila Dragojević ima planove posle Zadruge

Izvor: TV Pink / screenshot

Dalila Dragojević izgubila je u finalu rijalitija Zadruga od bivšeg muža Dejana Dragojevića u samoj završnici večeri.

Ona je kući otišla bogatija za montažnu kuću od 40 kvadrata, ali i debelim honorarom od kojeg će deo odvojiti za plastične operacije!

Dalila je navodno za 10 mjeseci rijalitija zaradila 90.000 eura, a dio toga će otići na sledeće intervencije - uvećanje grudi, operaciju nosa i turpijanje brade!

"Posle Zadruge idem na remont kod plastičnog hirurga. Prvo ću ugraditi silikone u grudi kako bi mi haljine ljepše stajale, onda ću ponovo operisati nos jer želim još da ga suzim i smanjim. Zategnuću kapke i podići jagodice. Razmišljam i da isturpijam bradu kako bih imala ljepši oblik lica. Naravno, staviću i botoks, da se sve to lijepo zategne. To će me sigurno koštati 10.000 eura, ali baš me briga", rekla je Dalila.

Pogledajte kako je nekada izgledala:

I kako je izgledala u finalu Zadruge: