Novak Đoković je otkrio da otac Srđan želi da ga penzioniše.

Izvor: Profimedia/Miguel MEDINA / AFP /

Novak Đoković je ovog ljeta osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. bila je to jedina titula koja je nedostajala Srbinu, pa se činilo da bi posle toga mogao mirno da ode u penziju. Ipak, jedan od najboljih tenisera svijeta riješio je da još uvijek "muči" rivale.

Tako je u razgovoru za "GQ" otkrio da su mišljenja o njegovom aktivnom bavljenju tenisom u 37. godini podijeljena. Posebno je spomenuo oca Srđana. "Tata pokušava da me penzioniše već neko vrijeme, stvarno. Mada me nije pritiskao i poštuje moju odluku da nastavim. I naravno da razumije zbog čega želim da nastavim, ali naravno da me pita šta još želim da radim", objasnio je Đoković.

I ne samo otac... Novak Đoković je saslušao i mišljenja mnogih drugih iz svoje sredine. "Javno i privatno mnogi ljudi su mi rekli da misle da je najbolje da odem kad sam na vrhuncu što ja razumijem, nemojte da me shvatite pogrešno, to razumijem. Ali ako sam fizički i dalje sposoban i osjećam kao da mogu da pobedim najbolje igrače na grend slemu – zašto bih želio sad da stanem", zapitao se Đoković.

Đoković se posle turnira u Bruzbejnu priprema za prvi grend slem ove sezone. Poznato je i kakav ga žreb očekuje - u prvom kolu Australijan opena Srbin će se sastati sa Nišašom Basavaredijem. Amerikanac trenutno zauzima 133. poziciju na ATP listi, dok je Đoković sedmi.