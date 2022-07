MAJA ZAVELA ALEKSANDRINOG MUŽA, KOMŠIJE RAZVEZALE JEZIK: Skandal o kojem bruji region - Nikad nisam video Pecu sa ženom!

Aleksandra Subotić doživela je šok kada je saznala da je suprug vara sa najboljom drugaricom

Maja Marinković našla se u centru skandala nakon što je u javnost procureo snimak na kojem se ljubi sa Predragom Raspopovićem, suprugom Aleksandre Subotić.

Aleksandra je kratko rekla da je "porodica uništena", njena majka je Maju nazvala ku*vom, a sada su se oglasile i Subotićkine komšije.

"Videla sam danas Aleksandru, baš neposredno pre nego što je isplivalo ovaj skandal oko Maje i njenog muža, koji nas je sve šokirao... Šta da kažemo, mi je svi viđamo svaki dan, znamo je. Danas sam je baš videla ispred zgrade, pozdravi se ona uvek, šetala je sa decom, bila je normalno raspoložena, niti sad nešto srećna, ni tužna", otkriva jedna komšinica, dok drugi komšija otkriva da Aleksandra skoro nije viđena sa Pecom.

"Često ide ovde u obližnji tržni centar, uglavnom s decom, ali skoro je nisam video sa Raspopovićem, je l' se tako preziva čovek? Komšije smo, ali njega baš nisam video skoro, pogotovu s njom, uvek je ili sama ili sa decom. Ne znam gde se on kreće, šta radi, pravo da vam kažem i ne zanima me, ovo sad pričam jer ste me vi pitali, njega sam uvek viđao samo kad je sam, ne pamtim kad je bio sa Sandrom".

Maja Marinković i Predraga Peca Raspopović uhvaćeni su zajedno kako se vaćare i ljube u bazenu.

