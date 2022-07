PUKLA BRUKA! MAJA I PECA U TAJNOJ VEZI VEĆ 8 MJESECI?! Otkriveni detalji šok afere - "Ovo što rade u bazenu nije ništa!"

Maja Marinković preotela muža najboljoj drugarici

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Nakon što se razotkrila afera Maje Marinković i supruga Aleksandre Subotić, Predraga Pece Raspovića, sada su isplivali novi detalji.

Par je navodno uplovio u strastvenu romansu prije osam mjeseci.

Marinkovićeva je prije Zlatibora, gdje je nastao skandalozan snimak preljube, zajedno sa Pecom boravila u Crnoj Gori, ali je svog izabranika predstavljala drugačije, kako niko ne bi provalio da se radi o suprugu Aleksandre Subotić.

Maja Marinković u bazenu s mužem Aleksandre Subotić Izvor: YouTube/pink.rs

"Njih dvoje su bili u Crnoj Gori, nije ovo ništa šta su radili na Zlatiboru... Maja je, naravno, morala da krije od svih, pa i od svojih najboljih drugarica, da je u vezi sa Sandrinim mužem, ta njihova afera traje već osam mjeseci, koliko ja znam. Ne znam kako je mogla tako nešto da uradi drugarici, ipak su se družile, stalno je išla u Novi Sad kod nje i boravila joj u kući u kojoj živi sa tim Pecom", rekao je neimenovani izvor i dodao:

"Ne znam kako bih nazvao tu njihovu romansu, ali da sve puca od strasti - puca! Opet, ni on tu nije čist, kad je tako nešto mogao da uradi majci svog djeteta. Po svemu sudeći, Maja je sve to uradila planski, čuvala Aleksandrinu djecu, kako bi se približila Peci i započela s njim aferu. Zajedno su se družili, izlazili, išli na ručkove, čak im se i Taki često priključivao. Mislim da on za ovo nije znao, čovjek je vjerovatno šokiran!".