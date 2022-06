Baka učesnice Zadruge Viktorije Mitrović, Regina Spasić besna je zbog ponašanja svoje unuke u rijalitiju, te joj je poslala jasnu poruku.

Kap koja je prelila čašu je saznanje da je Viktorija ostala trudna sa učesnikom Zadruge Markom Osmakčićem, koji ju je do sada više puta javno udarao, vređao, a čak joj je i lupio šamar kada je saznao da nosi njegovo dete.

Marko je istrajan u tome da bi Viki trebalo da abortila, s čim se slaže i njena baka. Utučena Regina je rekla da njena unuka nije sposobna da odgaja drugo dete, jer do sada nije vodila računa ni o svojoj ćerki iz prvog braka.

"Mi jedva sastavljamo kraj sa krajem, idem u nadnicu kako bih prehranila porodicu. Viktorija nije sposobna za dete, ni za ovu malu što ima, a kamoli za novu bebu. Ne znam šta traži s tim Markom kad je on nju toliko vređao i ponižavao. Valjda se zaljubila, ali on za nju nije nikakav. Nikad ga u kuću nećemo primiti. Dete je plakalo kad je videlo kako joj Marko tuče majku, sva je istraumirana, celu noć nije oka sklopila. Duša me boli za ovo dete", istakla je na početku Regina.

Ona je rekla i da je Viktorijin bivšin muž dolazio skoro, ali da se ni on preterano ne interesuje za njihovu zajedničku ćerku, te da godinama nije plaćao alimentaciju.

DETE JE PLAKALO KADA JOJ JE TUKAO MAJKU! Viktorijina baka besna zbog veze s Markom - Izbacićemo je, nek ABORTIRA!

"Mene je sramota otkad je ona s Markom. Ono jahanje i s*ks kad je bila Dalilina svadba, pred Erom Ojdanićem i svima, mene je toga sramota. Zgadila mi se. Van pameti. Ima žensko dete i to da radi, užas. Njoj će socijalno oduzeti dete ako ovako nastavi, a ja sam stara, ne mogu da joj budem staratelj", rekla je ona za Kurir i dodala da veruje da se njena unuka bavila prostitucijom.

"Viktorija je navodno išla da radi noću u nekom kazinu. Kasnije smo čuli čime se stvarno bavi. Ja joj držala sveću nisam. Dolazila je ovde na 15 dana, obiđe dete, da joj nešto i ide dalje. Taj čovek koji ju je vozio, pričao je da je vozi u kazino, ja sam verovala u to. Nisam mogla da je pratim. Nije ona kući donosila neke velike sume novca pa da odmah posumnjam. Meni je davala po 100-150 evra za namirnice, a sebi je kupovala garderobu. Mene je sramota, ovo je malo selo. Ljudi pričaju da mi je unuku kurva, to je strašno. Deda Stojan je se već odrekao, on joj neće dati da se vrati ovde. Moraće s detetom da ide iz kuće. Ne živim za narod, briga me šta pričaju, ali ovo sve gleda cela nacija. Totalno me je razočarala. Dno dna", oštra je bila Regina koja je na kraju, poslala je poruku unuci:

"Imam da joj poručim da skloni tu trudnoću i da se kloni Marka, ona zna najbolje svoju situaciju. Marka i novu bebu ovde u kuću ne primam. Već čuvam jedno i to je dovoljno".

Marko je Viktoriju jednom prilikom usred svađe nekoliko puta bacio u bazen iako mu je rekla da ne zna da pliva, a zatim je sramno ošamario i kada je saznao da je trudna!

