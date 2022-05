HRVATSKI VODITELJ IMITIRAO KONSTRAKTU! Promenio reči njene pesme, a ona mu poručila - "Ja takve probleme nemam!" (VIDEO)

Srpska predstavnica na Evroviziji, Ana Đurić Konstrakta oduševila je Srbiju, kao i ceo svet numerom "In corpore sano" i zauzela visoko peto mesto u Torinu.

Iako se u finalnoj večeri Evrovizije 2022 u jednom trenutku našla na prvoj poziciji na tabeli, Konstrakta nije odnela pobedu, ali je ušla u top pet i osvojila nekoliko nagrada na ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

Njen hit su do sada na mrežama obradile brojne poznate ličnosti, a sada je hrvatski voditelj Aleksandar Stanković objavio je kratak snimak na kom je imitirao Konstraktin evrovizijski nastup. On je i izmenio stihove pesme "In corpore sano".

"Koja li je tajna zdrave kose Ane Đurić, koja li je tajna", pita se voditelj u kratkom video snimku pored kog je istakao da je to najava za njegovu emisiju "Nedeljom u 2" u kojoj će upravo Konstrakta biti gošća.

Inače, Stanković se nedavno uključio u "Oko magazin", gde je izrazio svoje poštovanje prema Konstrakti, udelivši joj komplimente, ali ju je i upitao kako da se ophodi prema komšijama koje ne plaćaju zajedničku struju, ili kako to u Hrvatskoj zovu - pričuvu, s obzirom na to da je on, kao i Konstrakta, predsednik stanara.

"Ne znam. Ja takve probleme nemam. Ja ne znam kako bih se postavila. Za mene je to toliko zdrav razum da učestvuješ u zajedničkoj stvari, da prosto moj mozak ne može da shvati kako to neko ignoriše. Srećom, nisam imala tu situaciju. Stankoviću, menjaj zgradu i komšije", poručila mu je tada Konstarkta kroz smeh.

