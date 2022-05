SAMO SE TOGA PLAŠIM! Konstrakta prvi put o odnosu sa decom, od ovoga strahuje - "Važno mi je da ne izgube TAJ OSEĆAJ!"

Konstrakta otvoreno govorila o vaspitanju i odnosu sa decom.

Nakon što ju je MONDO paparaco uhvatio u centru Beograda dok je naručivala picu u jednom lokalu, srpska predstavnica na Evroviziji progovorila je o odnosu sa svojom decom.

Članica grupe "Zemlja gruva" od 2009. godine u skladnom je braku sa arhitektom Milanom Đurićem sa kojim ima ćerku Lenu i sina Nikolu, a u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" pričala je o njihovom odrastanju.

Konstrakta je najpre priznala čega se najviše plaši:

"Plašim se nestanka komunikacije, da ja više ne budem adresa na koju se obraćaju kad ih nešto muči, ali mislim da je moja bojazan suvišna. Veoma mi je stalo da nikada ne izgube osećaj da mi se obrate", rekla je.

Vlasnica hita "In corpore sano" otkrila je ponešto i o Leninom i Nikolinom muzičkom ukusu.

"Ne mislim da je to nešto što može da se nametne ili nauči. Puštam ih da sami biraju. Suprug i ja slušamo nešto svoje, oni to čuju... Nikola je besomučno slušao hip-hop, sad je prešao na metal, sutra će ne znam gde... Sami biraju i mislim da je tako najbolje, to nije stvar koja može da se nametne", objasnila je.

