MILE KITIĆ JE LAŽOV, ZA NJEGA SAM TATA! Lepi Mića surovo izvređao kolegu - oteo mu pesmu koja je danas VELIKI HIT?!

Lepi Mića u žestokom sukobu sa Markom Osmakčićem oko Mileta Kitića.

Izvor: TV Pink / screenshot/Instagram/milekitic

Nakon održane svadbe u Zadruzi, koja je nakon vrele akcije dvoje učesnik, pala u drugi plan, ukućani su dobili zadatak da izaberu najzavidniju osobu u kući, a ubrzo su, očekivano, usledile nove svađe među njima.

Marko Osmakčić je ovom prilikom ponizio Lepog Miću i istakao da je ljubomoran na popularnog pevača Mileta Kitića.

"Nikada nećeš nikoga pohvaliti, nikada se nećeš oduševiti i osećati neku sreću zbog bilo koga ovde, samo kudackaš. To uglavnom rade ljudi koji su nezadovoljni sobom ili koji su zavidni, treće nema", pričao je Osmakčić.

"Ja tvoje idole znam i poznajem kada su bili niko i ništa, krojači ili neki nebitni ljudi, zato im se i ne vidim", prekinuo je pevač.

"Znate zbog čega je Mića zavidan na Mileta Kitića? On je neke davne osamdesete snimio hit koji je trebao da bude Mićin", otkrio je Marko.

"To sam mu ja dao, šta je problem?", ubacio se pevač.

"On je snimio pesmu koju je trebalo ti da snimiš zato si zavidan i ljubomoran. Zavidiš mu! Ukrao ti je hit, u pitanju je pesma 'Krčma'! Čovek peva i dan danas, ne vucara se po rijalitijima kao ti, mada to brutalno radiš", govorio je Marko.

"On je zavidan prema meni, zbog porodice i familije, zbog nekih porodičnih stvari. Ja sam lepo rekao da je on neko ko je abnormalno zaradio poslednjih 10, 15 godina. Ne mogu ja da pričam sa tobom jer ti je on idol! Više puta sam rekao svaka mu čast", vikao je Mića.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Nikada od tebe nisam čuo da si ga pohvalio", brecnuo se Marko.

"Zašto se on ofarbao? Farba se u tim godinama...", dodao je pevač.

"Ima prava, on je neko ko brutalno izgleda sa skoro 70 godina, može mu se! Zašto ne bi radio šta mu se radi i radio na svom fizičkom izgledu?", nastavio je Osmakčić.

"On je neko ko je možda uspešan ali je lažov, mene je slagao i u čemu je tvoj problem", urlao je Mića.

"Ma to mene ne zanima, on je Bog", brecnuo se Marko.

"Ja sam za njega tata!", uzvratio je Mića.

"Ne možeš ti za njega nikada biti tata da se razumemo!", nastavljao se Osmakčić.

"Mnogi pevači sa estrade su kvalitetni pevači ali nisu dobri ljudi, Miloš Bojanić, Šerif Konjević... To nije merilo... Halid Bešlić je odličan kao pevač ali...", govorio je Mića.