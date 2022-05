"BAVILA SE PROSTITUCIJOM I RADILA ZA 20 EURA": Tek ušla u Zadrugu, a već pravi SKANDALE - iznijela šok tvrdnje za Dalilu

Nova učesnica Zadruge, Dia, nije ušla neprimjećeno u rijaliti, budući da je odmah počela s iznošenjem "prljavog veša".

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Nova učesnica Zadruge Dia Kostić tek je stigla na imanje u Šimanovcima, a već je napravila haos iznoseći šokantne tvrdnje, naročito na račun Dalile Dragojević.

Tvrdi da je čula od poznanika da se Dalila bavila prostitucijom u Švajcarskoj i da je navodno radila za 20 eura.

"Ja sam rekla da poznajem Matoru, Mikija i Miljanu. Nisam rekla da poznajem Dalilu, Aleks i koga već. Rekla sam da sam čula neke stvari u Švajcarskoj. Ne znam šta je radila, ali sam čula da je radila. Ja ne mogu da tvrdim nešto što nisam vidjela, a ja samo pričam šta sam čula... Meni su rekli ljudi koji su upoznali nju i Aleks po tim kafićima, jedan od mojih prijatelja je poslao Aleks pozdrav, ona kaže da se ne sjeća. Rekao je da ima poruke koje su pisale. Za Dalilu sam čula za koliko je novca išla, 20 franaka, to je 20 eura, u to vrijeme tada", rekla je Dia.

Dalila je na to skočila i rekla joj da iznosi ozbiljne optužbe javno.

"Lijepo slušaj i nemoj da mi stavljaš nešto u usta! Ne znam zašto se nerviraš ako to nije tačno. To je bilo prije rijalitija. Ja sam došla i ispričala šta ljudi pričaju napolju, a da li je to istina, ja ne znam. Ja sam rekla da znam ko je njegov brat", odgovorila joj je Dia.

"Čekaj, Suzana. Ti se zoveš Suzana, Dia ti je umjetničko ime. Ne možeš iznositi tako za nešto što nisi sigurna, nego si čula, pa sklopila priču. Tebi je ovo smiješno i ti si upala ovde i zanimljivo ti je da praviš zvrčke. Možda je tebi normalno da tebe nazivaju prostitutkom koja radi za 20 franaka, meni nije! Ne želim da vidim osobe takve kao što si ti", bjesnila je Dalila.

"Ja ako ti se zakačim, neće ti biti dobro! Ti si jedna obična nula za mene, pokazala si to cijelom svijetu, a ne meni. Ne znam zašto se nervira oko toga, ako zna da nije istina. Ti si ovdje poludjela, ne može čovjek da dođe do riječi od tebe", nastavila je Dia.