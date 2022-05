PRVI TREJLER NOVOG AVATARA: Posle 13 godina čekanja počinje odbrana Pandore

Stigli su prvi kadrovi dugo očekivanog nastavka filma iz 2009. godine.

Izvor: Youtube / Avatar / Screenshot

Fanovi su čekali 13 godina i konačno mogu da pogledaju trejler za dugo očekivani nastavak populanog filma Avatar.

Kratak trejler ne otkriva mnogo, ali nam daje uvid u zadivljujuće vizuelne efekte koje ćemo imati priliku da vidimo kada se konačno vratimo na Pandoru.

Avatar: The Way of Water, kako je naziv nastavka, je sniman na Novom Zelandu, baš kao i prvi dio.

Veći dio glumačke ekipe iz originalnog filma će reprizirati svoje uloge, te ćemo imati priliku da ponovo gledamo Zoi Saldanu, Sema Vortingtona i Sigurni Viver.

Radnja filma smještena je na Pandoru, deset godina nakon dešavanja prvog filma. Očekuje nas priča o porodici Sali, nevoljama koje ih prate, daljinama koje moraju preći kako bi sačuvali jedni druge, bitkama koje će voditi, kao i tragedijama koje će pretrpjeti.

The Way of Water je prvi od najmanje dva nastavka koja nam sprema Džejms Kamerun. Nakon uspjeha prvog dijela, obećana su četiri, ali to još nije potvrđeno.

Premijera filma trebala bi da se održi u bioskopima u decembru ove godine, dok se treći dio očekuje 2024. godine.

Vjerovali ili ne, Avatar je i dalje film sa najvećom zaradom svih vremena.

Avatar: The Way of Water prvi trejler Izvor: Avatar

Da li ćete ići na premijeru?